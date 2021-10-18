Региональный центр по хоккею в Улан-Удэ готов на 75%

В настоящее время идет благоустройство территории у здания

На Региональном центре по хоккею в Улан-Удэ идет благоустройство территории. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 75%. Идут внутренние отделочные работы, монтаж инженерных сетей, благоустройство территории. На объекте трудится 83 человека, для завершения работ подрядная организация ООО «СФЕРУМ» сейчас активно привлекает дополнительные трудовые ресурсы, сообщили в Управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии.На данный момент готово устройство электрических сетей, теплотрассы, ливневой канализации. Завершается монтаж водопровода, сетей связи, вентиляции. Идут работы по внутренней отделке: оштукатуривание и шпатлевание стен, укладка керамогранитной плитки. На территории производят благоустройство.- Необходимо отметить, что это довольно крупный объект, его решено было возвести за два года. Однако в связи с пандемией у подрядной организации просто не хватает рабочих рук. Сегодня на объекте трудятся 83 человека, но и этого явно недостаточно. Поэтому есть отставание от графика по монолитным работам на третьем блоке, осталось залить 2 перекрытия. Чтобы уложиться в срок, подрядчик сейчас активно привлекает рабочую силу, – отметил начальник Управления капитального строительства Анатолий Урбанов.Строительство начато в 2020 году. Заказчиком в строительстве выступает ООО «АРЕНА», подрядная организация – ООО «СФЕРУМ», стройконтроль осуществляет УКС. Масштабный спортивный центр с двумя ледовыми аренами строится возле Физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ. Он позволит жителям республики профессионально заниматься хоккеем, фигурным катанием, для всех желающих будет организовано посещение катка. Планируется бесплатное предоставление ледовых площадок воспитанникам спортивных школ. Уровень центра позволит проводить и международные соревнования. Объект возводится по поручению Президента России Владимира Путина.Здание состоит из 4 блоков, общая площадь – 25 242 кв м. В первом блоке располагается ледовая арена 30*61м, трибуны для зрителей на 1960 мест, VIP-трибуны, раздевальные хоккейных команд, медицинский блок, помещения для церемоний награждения, зона для переодевания посетителей катка, техпомещения. Малая ледовая арена 20*45м находится во втором блоке. Третий блок – входная группа (холл, гардеробы, сувенирные лавки). Здесь будут раздевальные для профессиональных хоккейных команд, тренажерный зал, бросковая зона, кабинеты администрации, а также кафе, конференц-зал, фитнес-центр. Четвертый блок – хостел на 56 мест.Фото: пресс-служба УКС