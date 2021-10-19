В Бурятии выбрали лучших бодибилдеров

В турнире участвовали 48 спортсменов





В минувшее воскресенье в Улан-Удэ прошёл кубок Бурятии по бодибилдингу. Среди 48 спортсменов из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края выявили лучших в различных номинациях.

Как сообщили в республиканском Минспорте, абсолютным чемпионом кубка Бурятии по классическому бодибилдингу стал Константин Борисов.





Абсолютной чемпионкой по фитнес-моделям стала Евгения Липатова. Также она завоевала золото среди дебютанток в категории «Фитнес-бикини дебют до 163 см» и серебряную медаль в ростовой категории «Фитнес-бикини до 164 см».





«Чемпионат и кубок Бурятии по бодибилдингу уже несколько лет являются традиционными соревнованиями. И за это время бодибилдинг в республике получил особую популярность и стремительное развитие. Буквально 20 октября двукратный абсолютный чемпион Бурятии по классическому бодибилдингу Константин Борисов выступит на Чемпионате России в Тюмени», - отметил президент Федерации бодибилдинга Виталий Крыжановский.





Удачным дебютным выступлением стало ещё для одной спортсменки из Бурятии Екатерины Мироновой: золото в категории «Фитнес-бикини мастера» и серебро в категории «Фитнес-бикини дебют свыше 163 см». Еще одна спортсменка из Бурятии в категории «Фитнес-бикини мастера» завоевала бронзовую медаль.Фото: Минспорта Бурятии