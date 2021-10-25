Шахматист из Бурятии стал серебряным призером Первенства Европы

Эрдэм Хубукшанов набрал 7 очков и пропустил вперёд лишь своего соотечественника

Шахматист из Бурятии Эрдэм Хубукшанов стал серебряным призером Первенства Европы среди юношей до 14 лет. Турнир собрал 871 шахматистов из 32 стран Старого света в семи возрастных категориях. В этом году Первенство Европы проходило в онлайн формате, сообщили в пресс-службе Минспорта Бурятии«В итоге Эрдэм набрал 7 очков и пропустил вперёд лишь своего соотечественника Алексея Захарова, на счету которого 7,5 очков. На этом турнире Эрдэм выиграл шесть партий, два раза играл в ничью и лишь в одной игре против будущего победителя потерпел поражение. Это произошло в 8 туре. Долгое время он был в лидирующей группе, несколько туров он лидировал вместе с польским шахматистом Якубом Зееманном. В предпоследнем туре спортсмен оступил в матче с Алексеем Захаровым, а поляк свою партию завершил в ничью. В заключительном туре наш шахматист черными фигурами были сильнее представителя Испании. В свою очередь, другой испанец нанёс поражение Якубу Зееманом, тем самым помог бурятскому шахматисту выйти на второе место», - сообщают в Федерации шахмат республики.Ещё две шахматистки Бурятии вошли в десятку сильнейших. В этой же возрастной категории среди девушек по 6 очков набрали Яна Жапова и Номина Дармаева. Дополнительный показатель отправил Яну на 7-е место, а Номина Дармаева завершила свой турнир в десятке сильнейших.Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии, pixabay.com