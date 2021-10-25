Пулевики Бурятии примут участие в Первенстве страны

Соревнования пройдут с 26 октября по 3 ноября в Ижевске



Сборная Республики Бурятия по пулевой стрельбе в составе 19 спортсменов под руководством Александра Кузьмина, Дарьи Бондаревой, Александра Степанова и Марии Галичкиной примет участие в Первенстве России по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров и юниорок до 19 лет и во всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия, которые пройдут с 26 октября по 3 ноября в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.



«19 лучших ребят Республиканской спортивной школы олимпийского резерва Минспорта Бурятии, Спортивных школ олимпийского резерва № 2 и стрелковых видов спорта, «Динамо» и «ДОСААФ» примут участие в олимпийских дисциплинах по стрельбе из винтовке и пистолету. В последний раз в таком большом количественном составе сборная Бурятии по пулевой стрельбе принимала участие более 20 лет назад. Желаю тренерам и спортсменам удачи и меткой стрельбы», - делится председатель Федерации Валентина Протасова.



Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии



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