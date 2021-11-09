Сборная Бурятии по армрестлингу стала первой на Чемпионате и Первенстве ДФО

В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из 11 регионов страны

С 5 по 6 ноября в столице Бурятии прошли Чемпионат и Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из 11 регионов страны. Команда из Бурятии стала самой представительной – 80 человек, сообщили в пресс-службе Минспорта Бурятии.«Чемпионат и Первенство СФО и ДФО по армрестлингу уже стали для нас традиционными. И несмотря на ограничительные меры спортсмены, тренеры и организаторы нашли возможность для проведения этого масштабного турнира», - отметил министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.По итогам двух соревновательных дней:I место - у сборной Бурятии;II место – Красноярского края;III место – Иркутской области.«За всю историю развития армрестлинга в республике наши спортсмены ежегодно становятся обладателями медалей всероссийского и международного уровней. На сегодняшний день в Бурятии 12 чемпионов мира, 20 чемпионов Европы и достаточное число чемпионов России. А эти соревнования станут отборочным для участия спортсменов на Чемпионате и Первенстве страны в следующем году», - делится президент Федерации армрестлинга Бурятии Александр Трескин.Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии