В Бурятии не хватает спортзалов





В республике, несмотря на активное строительство спортобъектов, сохраняется их дефицит. Во многих школах нет спортивных залов и детям приходится круглогодично оздоравливаться на свежем воздухе.

- Жители, проживающие на Левом берегу, убедительно просят власть наконец-то начать строить спортивный зал при школе №54. Проектно-сметная документация готова, положительное заключение Главгосэкспертизы тоже готово. Школа уже почти 20 лет работает, а спортзала так и нет. Дети вынуждены круглый год заниматься физкультурой на улице, - рассказывает о проблеме депутат Народного Хурала Игорь Бобков.

Нет условий для комфортных занятий физкультурой и у жителей села Каленово в Иволгинском районе.





Фото: https://gazeta-n1.ru