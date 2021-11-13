13.11.2021
В Бурятии не хватает спортзалов

В Бурятии не хватает спортзалов

Школьники вынуждены заниматься физкультурой на улице


В республике, несмотря на активное строительство спортобъектов, сохраняется их дефицит. Во многих школах нет спортивных залов и детям приходится круглогодично оздоравливаться на свежем воздухе.

- Жители, проживающие на Левом берегу, убедительно просят власть наконец-то начать строить спортивный зал при школе №54. Проектно-сметная документация готова, положительное заключение Главгосэкспертизы тоже готово. Школа уже почти 20 лет работает, а спортзала так и нет. Дети вынуждены круглый год заниматься физкультурой на улице, - рассказывает о проблеме депутат Народного Хурала Игорь Бобков.

Нет условий для комфортных занятий физкультурой и у жителей села Каленово в Иволгинском районе.


Фото: https://gazeta-n1.ru

 

спортзал школы


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