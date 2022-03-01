Спорт 01.03.2022 в 13:16

Дулма Лумбунова выиграла Кубок «Странджа»

Спортсменка из Бурятии стала победительницей турнира по боксу в весе свыше 81 кг
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Текст: Иван Иванов
Дулма Лумбунова выиграла Кубок «Странджа»
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Кубок «Странджа» — это турнир по боксу, который проходит каждый год в Болгарии. Его еще называют мини-чемпионатом мира.

В этом году сборная Бурятии завоевала три медали.

Дулма Лумбунова принесла своей команде золотую медаль благодаря победе над Лаззаат Кунгейбаевой, которая представляла сборную Казахстана.

Бронзу в весовой категории свыше 81 килограмм получила 22-летняя Кристина Ткачева.

Вторую бронзовую медаль завоевала Людмила Воронцова, но уже в весе до 57 килограмм.

Примечательно, что еще два спортсмена из Бурятии оказались призерами на чемпионате «Странджа», но выступали они за сборную Сербии.

Тамир Галанов оказался на третьем месте — он не смог одолеть Ясена Радева, боксера из сборной Болгарии. А Наталья Шадрина завоевала серебряную медаль в весовой категории до 60 килограмм.

Напомним, что в этом году на турнир Кубка «Странджа» приехали 345 спортсменов из 36 стран. Общий призовой фонд составил 200 тысяч долларов.

Фото: pixabay.com

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