Спорт 01.03.2022 в 13:16
Дулма Лумбунова выиграла Кубок «Странджа»
Спортсменка из Бурятии стала победительницей турнира по боксу в весе свыше 81 кг
Текст: Иван Иванов
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Кубок «Странджа» — это турнир по боксу, который проходит каждый год в Болгарии. Его еще называют мини-чемпионатом мира.
В этом году сборная Бурятии завоевала три медали.
Дулма Лумбунова принесла своей команде золотую медаль благодаря победе над Лаззаат Кунгейбаевой, которая представляла сборную Казахстана.
Бронзу в весовой категории свыше 81 килограмм получила 22-летняя Кристина Ткачева.
Вторую бронзовую медаль завоевала Людмила Воронцова, но уже в весе до 57 килограмм.
Примечательно, что еще два спортсмена из Бурятии оказались призерами на чемпионате «Странджа», но выступали они за сборную Сербии.
Тамир Галанов оказался на третьем месте — он не смог одолеть Ясена Радева, боксера из сборной Болгарии. А Наталья Шадрина завоевала серебряную медаль в весовой категории до 60 килограмм.
Напомним, что в этом году на турнир Кубка «Странджа» приехали 345 спортсменов из 36 стран. Общий призовой фонд составил 200 тысяч долларов.
Фото: pixabay.com
Кубок «Странджа» — это турнир по боксу, который проходит каждый год в Болгарии. Его еще называют мини-чемпионатом мира.
В этом году сборная Бурятии завоевала три медали.
Дулма Лумбунова принесла своей команде золотую медаль благодаря победе над Лаззаат Кунгейбаевой, которая представляла сборную Казахстана.
Бронзу в весовой категории свыше 81 килограмм получила 22-летняя Кристина Ткачева.
Вторую бронзовую медаль завоевала Людмила Воронцова, но уже в весе до 57 килограмм.
Примечательно, что еще два спортсмена из Бурятии оказались призерами на чемпионате «Странджа», но выступали они за сборную Сербии.
Тамир Галанов оказался на третьем месте — он не смог одолеть Ясена Радева, боксера из сборной Болгарии. А Наталья Шадрина завоевала серебряную медаль в весовой категории до 60 килограмм.
Напомним, что в этом году на турнир Кубка «Странджа» приехали 345 спортсменов из 36 стран. Общий призовой фонд составил 200 тысяч долларов.
Фото: pixabay.com