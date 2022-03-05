Спорт 05.03.2022 в 15:10

Тренер паралимпийского чемпиона Михаила Асташова получил почетное спортивное звание

Николай Тетерин стал "Заслуженным тренером России"
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Текст: Нина Павлова
Тренер паралимпийского чемпиона Михаила Асташова получил почетное спортивное звание
Заслуженным тренерам Республики Бурятия Николаю Тетерину и Баиру Батомункуеву присвоены почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России». 

«Разглядеть талантливого и перспективного спортсмена и подготовить профессионала высокого уровня под силу только высококлассным тренерам. Такими являются Николай Афанасьевич и Баир Бороевич»

- сообщили в региональном Минспорта.

Напомним, Николай Тетерин - тренер Михаила Асташова, двукратного чемпиона паралимпийских игр велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
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