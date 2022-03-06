Спорт 06.03.2022 в 09:12

В Бурятии вручили главную спортивную премию

Награды получили спортсмены, тренеры, меценаты и волонтеры
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии вручили главную спортивную премию
5 марта в Улан-Удэ вручали главную спортивную премию республики «Золотой Олимп». Награды получили 87 лауреатов: спортсмены, тренеры, меценаты и волонтеры, помогающие в организации и проведении спортивных мероприятий.

- От имени главы Бурятии поздравляю вас с этим знаменательным событием! В нынешних условиях нам всем нужна стойкость и выдержка, нужна крепость духа. И здесь собрались люди, благодаря которым наша спортивная общественность, наши спортсмены добиваются хороших успехов. Здесь собрались люди, которые поддерживают наших спортсменов – это действительно сильнейшие и лучшие, - обратился к награждаемым руководитель администрации главы и правительства РБ Баир Цыренов.


По итогам прошлого года определили лучшие спортивные федерации, организации физкультурно-спортивной работы и спортивные клубы. В отдельной номинации отметили лучших журналистов, освещающих спортивные события.

Главную премию года присудили вице-чемпионке олимпиады в Токио, Заслуженному мастеру спорта России Светлане Гомбоевой и ее тренеру Константину Эрдыниеву. Лауреатами на звание спортсмена и тренера года были Стальвира Оршуш и ее тренер Максим Молонов, Евгений Жербаев со своим тренером Валерий Иванов.


Лучный спорт отметился ростом новых юниоров, которые мечтают повторить успех Инны Степановой и Светланы Гомбоевой.

-  Олимпиада в Токио – это второй в истории раз, когда нам покорился главный спортивный Олимп. Это событие, конечно, привело ещё больше детей в наш спорт. Этому ещё способствовало открытие в прошлом году  Регионального центра стрельбы из лука. На лукодроме работа кипит, дети идут, заинтересованность у всех высокая, желание работать больше, - рассказала исполнительный директор Федерации стрельбы из лука РБ, старший тренер Центра по спортивной подготовке Сэсэг Доржиева.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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