В Бурятии вручили главную спортивную премию

- От имени главы Бурятии поздравляю вас с этим знаменательным событием! В нынешних условиях нам всем нужна стойкость и выдержка, нужна крепость духа. И здесь собрались люди, благодаря которым наша спортивная общественность, наши спортсмены добиваются хороших успехов. Здесь собрались люди, которые поддерживают наших спортсменов – это действительно сильнейшие и лучшие, - обратился к награждаемым руководитель администрации главы и правительства РБ Баир Цыренов.







Главную премию года присудили вице-чемпионке олимпиады в Токио, Заслуженному мастеру спорта России Светлане Гомбоевой и ее тренеру Константину Эрдыниеву. Лауреатами на звание спортсмена и тренера года были Стальвира Оршуш и ее тренер Максим Молонов, Евгений Жербаев со своим тренером Валерий Иванов.







5 марта в Улан-Удэ вручали главную спортивную премию республики «Золотой Олимп». Награды получили 87 лауреатов: спортсмены, тренеры, меценаты и волонтеры, помогающие в организации и проведении спортивных мероприятий.По итогам прошлого года определили лучшие спортивные федерации, организации физкультурно-спортивной работы и спортивные клубы. В отдельной номинации отметили лучших журналистов, освещающих спортивные события.Лучный спорт отметился ростом новых юниоров, которые мечтают повторить успех Инны Степановой и Светланы Гомбоевой.- Олимпиада в Токио – это второй в истории раз, когда нам покорился главный спортивный Олимп. Это событие, конечно, привело ещё больше детей в наш спорт. Этому ещё способствовало открытие в прошлом году Регионального центра стрельбы из лука. На лукодроме работа кипит, дети идут, заинтересованность у всех высокая, желание работать больше, - рассказала исполнительный директор Федерации стрельбы из лука РБ, старший тренер Центра по спортивной подготовке Сэсэг Доржиева.Фото: пресс-служба правительства Бурятии