Спорт 14.03.2022 в 10:32

В Бурятии появится отделение древней конно-спортивной игры

В 2017 году кок-бору была включена в Список репрезентативного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
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Текст: Эльвира Долговых
В Бурятии появится отделение древней конно-спортивной игры
pixabay.com
Отделения спортивной федерации кок-бору, древней конно-спортивной игры, в ходе которой наездники пытаются забросить тушу козла на участок соперника, появятся в пяти регионах России, в том числе в Бурятии, в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза кок-бору и национальных видов спорта РФ Кристину Карамышину. В планах - открыть отделения в 25 регионах страны.

Кок-бору или "козлодрание" - одна из древнейших тюркских игр, сохранить которую для будущих поколений стремится Международная федерация кок-бору, образованная в 2001 году при участии Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Разделенные на две команды всадники на лошадях пытаются отнять друг у друга тушу козла и забросить ее в ворота соперника. В 2017 году кок-бору включили в Список репрезентативного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Этот вид этноспорта достаточно популярен в России - в 48 командах насчитывается 579 спортсменов. Особенно развит этот тюркский этноспорт в Республике Алтай, представители региона регулярно принимают участие в международных соревнованиях. По словам Карамышиной, создание федерации и ее отделений необходимо для легализации этого вида этноспорта.
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