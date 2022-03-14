Спорт 14.03.2022 в 10:32
В Бурятии появится отделение древней конно-спортивной игры
В 2017 году кок-бору была включена в Список репрезентативного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Текст: Эльвира Долговых
Отделения спортивной федерации кок-бору, древней конно-спортивной игры, в ходе которой наездники пытаются забросить тушу козла на участок соперника, появятся в пяти регионах России, в том числе в Бурятии, в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза кок-бору и национальных видов спорта РФ Кристину Карамышину. В планах - открыть отделения в 25 регионах страны.
Кок-бору или "козлодрание" - одна из древнейших тюркских игр, сохранить которую для будущих поколений стремится Международная федерация кок-бору, образованная в 2001 году при участии Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Разделенные на две команды всадники на лошадях пытаются отнять друг у друга тушу козла и забросить ее в ворота соперника. В 2017 году кок-бору включили в Список репрезентативного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Этот вид этноспорта достаточно популярен в России - в 48 командах насчитывается 579 спортсменов. Особенно развит этот тюркский этноспорт в Республике Алтай, представители региона регулярно принимают участие в международных соревнованиях. По словам Карамышиной, создание федерации и ее отделений необходимо для легализации этого вида этноспорта.
Кок-бору или "козлодрание" - одна из древнейших тюркских игр, сохранить которую для будущих поколений стремится Международная федерация кок-бору, образованная в 2001 году при участии Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Разделенные на две команды всадники на лошадях пытаются отнять друг у друга тушу козла и забросить ее в ворота соперника. В 2017 году кок-бору включили в Список репрезентативного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Этот вид этноспорта достаточно популярен в России - в 48 командах насчитывается 579 спортсменов. Особенно развит этот тюркский этноспорт в Республике Алтай, представители региона регулярно принимают участие в международных соревнованиях. По словам Карамышиной, создание федерации и ее отделений необходимо для легализации этого вида этноспорта.
Тегикони