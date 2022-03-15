Спорт 15.03.2022 в 10:10
Хоккейная команда «Дорожник» прошла в финал НХЛ
За право представлять Бурятию боролись шесть команд
Текст: Иван Иванов
Хоккеисты из команды «Дорожник» будут представлять Бурятию в финале Ночной хоккейной Лиги, которая пройдет в Сочи.
Напомним, что НХЛ — это всероссийский турнир по любительскому хоккею, который был создан в 2011 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Согласно статье на сайте «Рейтинг Букмекеров», в 2021 году Владимир Путин сам принял участие в гала-матче НХЛ, где забил 8 голов. На сайте «Рейтинг Букмекеров» можно найти не только статьи о хоккейных матчах, но и различные рейтинги многих букмекерских контор. Найти топ БК, в которых можно ставить без паспорта, можно по ссылке.
За право попасть в финал НХЛ и представлять Бурятию боролись шесть хоккейных команд: «Дорожник», «Союз», «Онохой», «Сарма», «Ирбис» и «Боевое братство».
Спустя четыре месяца напряженных матчей лидером стала команда «Дорожник». Она имеет в своем активе 28 баллов. На втором месте расположилась команда «Союз». Она отстала от лидера всего на 2 балла. Третье место досталось команде «Онохой». В ее активе всего 13 баллов.
Победителей поздравила Татьяна Парпаева, зам министра спорта и молодежной политики Бурятии, олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев и игроки других команд.
«Независимо от статуса мы одна команда», сказал Леонид Матошкин, хоккеист команды «Союз».
Фото: pixabay.com
Напомним, что НХЛ — это всероссийский турнир по любительскому хоккею, который был создан в 2011 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Согласно статье на сайте «Рейтинг Букмекеров», в 2021 году Владимир Путин сам принял участие в гала-матче НХЛ, где забил 8 голов. На сайте «Рейтинг Букмекеров» можно найти не только статьи о хоккейных матчах, но и различные рейтинги многих букмекерских контор. Найти топ БК, в которых можно ставить без паспорта, можно по ссылке.
За право попасть в финал НХЛ и представлять Бурятию боролись шесть хоккейных команд: «Дорожник», «Союз», «Онохой», «Сарма», «Ирбис» и «Боевое братство».
Спустя четыре месяца напряженных матчей лидером стала команда «Дорожник». Она имеет в своем активе 28 баллов. На втором месте расположилась команда «Союз». Она отстала от лидера всего на 2 балла. Третье место досталось команде «Онохой». В ее активе всего 13 баллов.
Победителей поздравила Татьяна Парпаева, зам министра спорта и молодежной политики Бурятии, олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев и игроки других команд.
«Независимо от статуса мы одна команда», сказал Леонид Матошкин, хоккеист команды «Союз».
Фото: pixabay.com