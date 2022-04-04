Ветераны-легкоатлеты Бурятии с триумфом выступили на чемпионате России

Ветераны-легкоатлеты успешно выступили на зимнем Чемпионате России по лёгкой атлетике. Им удалось завоевать 5 медалей: из них 3 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая. Более 460 спортсменов из 60 регионов страны соревновались за высшие награды соревнований, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.В составе эстафетной команды 4*200 м Батор Рыгзынов, Евгений Капустин и Лев Шапхаев стали чемпионами России.Среди женщин сильнейшей в беге на 1500 и 3000 м стала Должин Цыдыпылова.Серебряная медаль Чемпионата у Льва Шапхаева на дистанции 60 м. Третьим на 800 м финишировал Батор Рыгзынов.В Минспорта отмечают, что в шаге от медалей Чемпионата России остановились Евгений Капустин в беге на дистанции 800 м и Сергей Викулин в толкании ядра.