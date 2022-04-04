Спорт 04.04.2022 в 11:31

Ветераны-легкоатлеты Бурятии с триумфом выступили на чемпионате России

Им удалось завоевать 5 медалей, три из которых - золотые
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Текст: Нина Павлова
Ветераны-легкоатлеты Бурятии с триумфом выступили на чемпионате России
Ветераны-легкоатлеты успешно выступили на зимнем Чемпионате России по лёгкой атлетике. Им удалось завоевать 5 медалей: из них 3 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая. Более 460 спортсменов из 60 регионов страны соревновались за высшие награды соревнований, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.



В составе эстафетной команды 4*200 м Батор Рыгзынов, Евгений Капустин и Лев Шапхаев стали чемпионами России. 

Среди женщин сильнейшей в беге на 1500 и 3000 м стала Должин Цыдыпылова. 

Серебряная медаль Чемпионата у Льва Шапхаева на дистанции 60 м. Третьим на 800 м финишировал Батор Рыгзынов. 

В Минспорта отмечают, что в шаге от медалей Чемпионата России остановились Евгений Капустин в беге на дистанции 800 м и Сергей Викулин в толкании ядра.
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