В Бурятии пройдет соревнование по лыжному бегу на льду Байкала

15-16 апреля вблизи села Максимиха в Баргузинском районе намечено провести XXI Байкальский лыжный марафон. Участники будут состязаться в умении идти на лыжах по льду озера Байкал.Абсолютные победители в женском марафоне на 30 км и мужском марафоне на 50 км получат призы по 50 тысяч рублей.«Гонки пройдут на нескольких дистанциях – от 1,5 км (спринт) до 50 км. На сегодня зарегистрировалось более 130 участников. Основные старты пройдут 16 апреля. Дети соревнуются в первый день (15 апреля). Официальное открытие состоится 16 апреля в 11:30», - сообщил министр спорта Бурятии Иван Козырев.Старт дадут в районе турбазы «Подлеморье». На байкальском льду будет круг длиной 10 км.Тем, кто побежит 50 км, надо будет преодолеть, соответственно, пять таких кругов. Поверхность льда здесь отличается мягкостью, на ней участники развивают солидные скорости. Опыт прошлых лет говорит, что при хороших условиях 50 км можно пробежать быстрее, чем один час пятьдесят минут. Здесь - у полуострова Святой нос - красивые, живописные места.Помимо бурятских лыжников будут участвовать лыжники их разных мест России: от Владивостока до Краснодара. Ожидается участие представителей Монголии, где тоже развивается лыжное направление.«Эти соревнования традиционно заканчивают наш лыжный сезон. Будут участвовать все сильнейшие лыжники Бурятии, в том числе Алиса Жамбалова, Андрей Бологов, Виктория Невьянцева», - говорят организаторы.Как отмечает старший тренер по лыжным гонкам Петр Петров, среди тех, кто уже зарегистрировался, есть мастер спорта международного класса Андрей Феллер, который ранее выигрывал Байкальский лыжный марафон. Проявил интерес к участию Тимофей Лапшин – сильный лыжник, ныне биатлонист, выступающий за сборную Южной Кореи.«Желание участвовать изъявили люди разных возрастов. В группе «70+» заявилось семь человек», - сообщил президент Федерации лыжных гонок Бурятии Михаил Гергенов.Одному участнику 80 лет, но он выйдет на самую протяженную дистанцию 50 км. А самыми юными участниками будут, судя по всему, дошкольники.Для взрослых участников вступительный взнос составляет около тысячи рублей, для детей – сто рублей.Призовой фонд - порядка 300 тыс. рублей. Дети, победившие на своих дистанциях, тоже получат небольшие призы.Всем обещают обеспечить полную безопасность, как спортсменам, так и зрителям. На спортивном мероприятии будут присутствовать сотрудники МЧС и МВД. Для желающих организуют горячее питание на берегу озера.Фото: pixabay.com