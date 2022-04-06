Спорт 06.04.2022 в 15:53

В Бурятии пройдет ежегодный лыжный марафон

Гонка состоится в Баргузинском районе
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии пройдет ежегодный лыжный марафон
Пресс-служба министерства спорта Бурятии сообщила о проведении ежегодного лыжного марафона. Подобные соревнования проходят регулярно раз в год, нынешние состязания состоятся уже в 22-й раз. Сделать прогнозы на главные турниры по зимним видам спорта можно в букмекерской компании «Зенит». Зеркало Зенитбет можно найти на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Ежегодное мероприятие должно пройти в два дня – 15 и 16 апреля. Место проведение остается прежним – село Максимиха Баргузинского района Бурятии. Первый день соревнований будет приурочен детскому спорту. Юные лыжники будут бороться за медали на дистанциях 1.5, 3, 5 и 10 километров. На следующие сутки свои силы попробуют спортсмены старших возрастных категорий. Любители и профессионалы пробегут дистанции 10, 20, 30 и 50 километров.

Стоит отметить, что лыжный марафон уже давно перешел в статус международного. Ослабление коронавирусных ограничений позволит выступить на соревнованиях спортсменам из соседней Монголии. На данный момент число зарегистрированных лыжников превышает 500 человек. Прием заявок продлится до 11 апреля. Напомним, что в середине марта закончился фестиваль «Байкальская миля», который также проходил в селе Максимиха.

Фото: pixabay.com

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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

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