Спорт 06.04.2022 в 15:53
В Бурятии пройдет ежегодный лыжный марафон
Гонка состоится в Баргузинском районе
Текст: Иван Иванов
Пресс-служба министерства спорта Бурятии сообщила о проведении ежегодного лыжного марафона. Подобные соревнования проходят регулярно раз в год, нынешние состязания состоятся уже в 22-й раз. Сделать прогнозы на главные турниры по зимним видам спорта можно в букмекерской компании «Зенит». Зеркало Зенитбет можно найти на сайте «Рейтинг Букмекеров».
Ежегодное мероприятие должно пройти в два дня – 15 и 16 апреля. Место проведение остается прежним – село Максимиха Баргузинского района Бурятии. Первый день соревнований будет приурочен детскому спорту. Юные лыжники будут бороться за медали на дистанциях 1.5, 3, 5 и 10 километров. На следующие сутки свои силы попробуют спортсмены старших возрастных категорий. Любители и профессионалы пробегут дистанции 10, 20, 30 и 50 километров.
Стоит отметить, что лыжный марафон уже давно перешел в статус международного. Ослабление коронавирусных ограничений позволит выступить на соревнованиях спортсменам из соседней Монголии. На данный момент число зарегистрированных лыжников превышает 500 человек. Прием заявок продлится до 11 апреля. Напомним, что в середине марта закончился фестиваль «Байкальская миля», который также проходил в селе Максимиха.
Фото: pixabay.com
Ежегодное мероприятие должно пройти в два дня – 15 и 16 апреля. Место проведение остается прежним – село Максимиха Баргузинского района Бурятии. Первый день соревнований будет приурочен детскому спорту. Юные лыжники будут бороться за медали на дистанциях 1.5, 3, 5 и 10 километров. На следующие сутки свои силы попробуют спортсмены старших возрастных категорий. Любители и профессионалы пробегут дистанции 10, 20, 30 и 50 километров.
Стоит отметить, что лыжный марафон уже давно перешел в статус международного. Ослабление коронавирусных ограничений позволит выступить на соревнованиях спортсменам из соседней Монголии. На данный момент число зарегистрированных лыжников превышает 500 человек. Прием заявок продлится до 11 апреля. Напомним, что в середине марта закончился фестиваль «Байкальская миля», который также проходил в селе Максимиха.
Фото: pixabay.com