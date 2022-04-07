Спорт 07.04.2022 в 11:48

В Улан-Удэ пройдет турнир, посвященный покровительнице высших иерархов России

Соревнования будут по национальной борьбе
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Текст: Лев Хандажапов
В Улан-Удэ пройдет турнир, посвященный покровительнице высших иерархов России

16 апреля в МУП КСК пройдёт международный турнир по бурятской борьбе "Бүхэ барилдаан", посвященный Богине "Сагаан Дара эхэ - Белая Тара". Она считается покровительницей высших иерархов России.

Взвешивание и регистрация состоятся 15 апреля с 14:00 до 18:00. 

- Начало соревнований – 16 апреля в 10:00. С 10:00 пройдут предварительные поединки среди юношей. С 13:00 будут проведены предварительные поединки среди мужчин. В 15:00 состоится торжественное открытие турнира, - сообщают организаторы турнира. 

Фото Номер один

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с 6 по 12 апреля

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