Спорт 07.04.2022 в 11:48
В Улан-Удэ пройдет турнир, посвященный покровительнице высших иерархов России
Соревнования будут по национальной борьбе
Текст: Лев Хандажапов
16 апреля в МУП КСК пройдёт международный турнир по бурятской борьбе "Бүхэ барилдаан", посвященный Богине "Сагаан Дара эхэ - Белая Тара". Она считается покровительницей высших иерархов России.
Взвешивание и регистрация состоятся 15 апреля с 14:00 до 18:00.
- Начало соревнований – 16 апреля в 10:00. С 10:00 пройдут предварительные поединки среди юношей. С 13:00 будут проведены предварительные поединки среди мужчин. В 15:00 состоится торжественное открытие турнира, - сообщают организаторы турнира.
Фото Номер один
Взвешивание и регистрация состоятся 15 апреля с 14:00 до 18:00.
- Начало соревнований – 16 апреля в 10:00. С 10:00 пройдут предварительные поединки среди юношей. С 13:00 будут проведены предварительные поединки среди мужчин. В 15:00 состоится торжественное открытие турнира, - сообщают организаторы турнира.
Фото Номер один