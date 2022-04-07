В Улан-Удэ пройдет турнир, посвященный покровительнице высших иерархов России

16 апреля в МУП КСК пройдёт международный турнир по бурятской борьбе "Бүхэ барилдаан", посвященный Богине "Сагаан Дара эхэ - Белая Тара". Она считается покровительницей высших иерархов России.



Взвешивание и регистрация состоятся 15 апреля с 14:00 до 18:00.



- Начало соревнований – 16 апреля в 10:00. С 10:00 пройдут предварительные поединки среди юношей. С 13:00 будут проведены предварительные поединки среди мужчин. В 15:00 состоится торжественное открытие турнира, - сообщают организаторы турнира.



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