Два сотрудника МЧС из Бурятии стали чемпионами России по легкой атлетике среди ветеранов

Сотрудники главного управления стали чемпионами России по легкой атлетике среди ветеранов, сообщает МЧС Бурятии. Соревнования проходили в Москве в Олимпийском манеже имени Братьев Знаменских. В них приняли участие свыше 470 участников из 60 субъектов России.

«Республику во Всероссийском первенстве представляла команда из 5 человек, в том числе я и пожарный ПСЧ-73 Батор Рыгзынов в возрастной категории 40-44 года»,

-рассказывает зам.начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Бурятия – старший оперативный дежурный Евгений Капустин.

В личном зачете на 800 метров Евгений Капустин занял 4 место, уступив своему коллеге Батору Рыгзынову всего 0,04 сек, взявшему бронзу первенства в личном зачёте. В командной эстафете на забеге 4 х 200 метров лучшей стала команда из Бурятии, занявшая 1 место чемпионата.

«Подготовка осуществлялась планово, тренировались 5 раз в неделю. В ходе подготовки к чемпионату России мы участвовали во всех соревнованиях, проводимых в республике и ДФО. Как и в любом деле, для успехов в легкой атлетике необходимы чётко поставленная цель и огромное усердие. Занимаюсь спортом, сколько помню себя »,

- делится Евгений.



Добавим, что это не первые всероссийские соревнования старшего оперативного дежурного. В 2020 году Евгений Капустин уже принимал участие в летнем Чемпионате России Кубок Дружбы. Тогда, с Краснодарского края подполковник внутренней службы привез с собой две серебряные медали личного зачета.

фото: МЧС Бурятии