Спорт 09.04.2022 в 13:34

Два сотрудника МЧС из Бурятии стали чемпионами России по легкой атлетике среди ветеранов

В состязаниях приняли участие свыше 470 участников из 60 субъектов страны
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Текст: Евгения Гармаева
Два сотрудника МЧС из Бурятии стали чемпионами России по легкой атлетике среди ветеранов

Сотрудники главного управления стали чемпионами России по легкой атлетике среди ветеранов, сообщает МЧС Бурятии. Соревнования проходили в Москве в Олимпийском манеже имени Братьев Знаменских. В них приняли участие свыше 470 участников из 60 субъектов России.

«Республику во Всероссийском первенстве представляла команда из 5 человек, в том числе я и пожарный ПСЧ-73 Батор Рыгзынов в возрастной категории 40-44 года»,

-рассказывает зам.начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Бурятия – старший оперативный дежурный Евгений Капустин.

В личном зачете на 800 метров Евгений Капустин занял 4 место, уступив своему коллеге Батору Рыгзынову всего 0,04 сек, взявшему бронзу первенства в личном зачёте. В командной эстафете на забеге 4 х 200 метров лучшей стала команда из Бурятии, занявшая 1 место чемпионата.

«Подготовка осуществлялась планово, тренировались 5 раз в неделю. В ходе подготовки к чемпионату России мы участвовали во всех соревнованиях, проводимых в республике и ДФО. Как и в любом деле, для успехов в легкой атлетике необходимы чётко поставленная цель и огромное усердие. Занимаюсь спортом, сколько помню себя »,

- делится Евгений.

Добавим, что это не первые всероссийские соревнования старшего оперативного дежурного. В 2020 году Евгений Капустин уже принимал участие в летнем Чемпионате России Кубок Дружбы. Тогда, с Краснодарского края подполковник внутренней службы привез с собой две серебряные медали личного зачета.


фото: МЧС Бурятии
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