Спорт 18.04.2022 в 16:59

В Бурятии провели турнир за здравие и благополучие Владимира Путина

Соревнования собрали более 800 борцов
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии провели турнир за здравие и благополучие Владимира Путина
В минувшие выходные в Бурятии прошел международный турнир по национальной борьбе «Бүхэ барилдаан», посвященной богине Белая Тара – Сагаан Дара Эхэ, покровительнице высших иерархов России. Как следует из надписи на размещенном баннере, соревнования проводились «За здравие и благополучие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».

Как сообщили в министерстве спорта республики, в турнире приняли участие более 800 борцов из Монголии, Саха (Якутии), Иркутской области, Забайкальского края, Тывы и Бурятии.


В абсолютном первенстве среди мужчин победу одержал Балдан Цыжипов, на 2-м месте Буянто Банзаракцаев, 3-е место у Солбона Раднаева.

Жаргалан Будажапов занял I место в абсолютном первенстве среди юношей, серебряная награда у Батора Цыденжапова, бронзовым призером стал Данзан Ванданов.

Фото: Минспорт Бурятии
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