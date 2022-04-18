В Бурятии провели турнир за здравие и благополучие Владимира Путина

Как сообщили в министерстве спорта республики, в турнире приняли участие более 800 борцов из Монголии, Саха (Якутии), Иркутской области, Забайкальского края, Тывы и Бурятии.







В минувшие выходные в Бурятии прошел международный турнир по национальной борьбе «Бүхэ барилдаан», посвященной богине Белая Тара – Сагаан Дара Эхэ, покровительнице высших иерархов России. Как следует из надписи на размещенном баннере, соревнования проводились «За здравие и благополучие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».В абсолютном первенстве среди мужчин победу одержал Балдан Цыжипов, на 2-м месте Буянто Банзаракцаев, 3-е место у Солбона Раднаева.Жаргалан Будажапов занял I место в абсолютном первенстве среди юношей, серебряная награда у Батора Цыденжапова, бронзовым призером стал Данзан Ванданов.Фото: Минспорт Бурятии