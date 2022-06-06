В Бурятии после перерыва пройдет народный праздник Сурхарбаан

Официальное открытие народного праздника пройдет 25 июня в 18 часов на стадионе "Центральный" в Улан-Удэ. Ожидается участие главы Бурятии. Будет парад участников. С 9 до 15 часов намечены предварительные соревнования. После - полуфиналы и финалы. После открытия - абсолютные первенства по разным видам спорта.Конные скачки планируются на стадионе Иволгинского дацана в Иволгинском районе накануне - 24 июня. Дистанций для конников будет не шесть, а десять, т. е. значительно больше. Скакать будут на дистанции от 1200 м до 21 км. Организаторы запустят квадрокоптер, на большом экране будет транслироваться изображение. Аналогично больше категорий стало в гиревом спорте, ломании хребтовой кости и некоторых других видах.Нынешний Сурхарбаан - это отбор кандидатов в команду республики на Алтаргану в Агинском Бурятском округе Забкрая.Помимо спортивной части, конечно, намечена обширная культурная программа..Интересная конкуренция ожидается за абсолютное первенство в бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан. Дело в том, что с Сурхарбааном совпало проведение в Тыве чемпионата России по вольной борьбе. Лидеры бурятской борьбы Цыбик Максаров и Балдан Цыжипов уедут на это соревнование в Кызыл. Это увеличивает борцовскую интригу СурхарбаанаАбсолютный чемпион по бухэ барилдаану получит приз более 50 тыс. рублей. То же самое обещают в стрельбе из лука.