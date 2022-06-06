Спорт 06.06.2022 в 11:53

В Бурятии после перерыва пройдет народный праздник Сурхарбаан

Официальное открытие пройдет 25 июня в 18 часов на стадионе "Центральный" в Улан-Удэ
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии после перерыва пройдет народный праздник Сурхарбаан
"Номер один"
Официальное открытие народного праздника пройдет 25 июня в 18 часов на стадионе "Центральный" в Улан-Удэ. Ожидается участие главы Бурятии. Будет парад участников. С 9 до 15 часов намечены предварительные соревнования. После - полуфиналы и финалы. После открытия - абсолютные первенства по разным видам спорта.

Конные скачки планируются на стадионе Иволгинского дацана в Иволгинском районе накануне - 24 июня. Дистанций для конников будет не шесть, а десять, т. е. значительно больше. Скакать будут на дистанции от 1200 м до 21 км. Организаторы запустят квадрокоптер, на большом экране будет транслироваться изображение. Аналогично больше категорий стало в гиревом спорте, ломании хребтовой кости и некоторых других видах.

Нынешний Сурхарбаан - это отбор кандидатов в команду республики на Алтаргану в Агинском Бурятском округе Забкрая. 

Помимо спортивной части, конечно, намечена обширная культурная программа.. 

Интересная конкуренция ожидается за абсолютное первенство в  бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан. Дело в том, что с Сурхарбааном совпало проведение в Тыве чемпионата России по вольной борьбе. Лидеры бурятской борьбы Цыбик Максаров и Балдан Цыжипов уедут на это соревнование в Кызыл. Это увеличивает борцовскую интригу Сурхарбаана

Абсолютный чемпион по бухэ барилдаану получит приз более 50 тыс. рублей. То же самое обещают в стрельбе из лука.
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ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июня

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