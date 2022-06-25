В Улан-Удэ состоялся главный спортивный праздник

Ceгoдня, 25 июня, в Улaн-Удэ на Центральном стадионе состоялось глaвнoe cпopтивнoe cocтязaниe лeтa - «Haaдaн-Cypxapбaaн». Праздник окончания полевых работ – с этим издревле ассоциировался Сурхарбан у бурятского народа. Это пышное празднество, где самые ловкие, сильные, меткие и выносливые соревнуются в традиционных видах спорта, а ремесленники показывают свое мастерство на ярмарках.

Сурхарбан не проводился с 2019 года из-за пандемии коронавируса. В этом году и зрители, и участники смогли наверстать упущенное.

Первый соревновательный день Сурхарбана прошёл на ипподроме Иволгинского дацана. По традиции, праздник стартовал с конных скачек на ипподроме Иволгинского дацана. Состязались 84 наездника на 84 лошадях различных пород. В этом году количество дистанций увеличили с шести до десяти.

Все остальные виды соревнований пройшли в субботу, 25 июня, с 9 утра на Центральном стадионе в Улан-Удэ. Участники состязались в гиревом спорте, разбивании хребтовой кости, бурятских шахматах шатар, стрельбе из национального лука и национальной борьбе бухэ барилдаан.

Торжественную церемонию открытия Сурхарбана посетили глава Бурятии и председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

Спикер республиканского парламента поздравил земляков с праздником.

- Уважаемые земляки! От имени депутатов Народного Хурала РБ поздравляю вас с замечательным национальным культурным праздником Наадан Сурхарабан. Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия! – обратился Владимир Павлов к собравшимся.

Прибывающие на праздник гости могли насладиться не только выступлениями лучших спортсменов республики, но и отдохнуть культурно – на стадионе организовали несколько площадок. На одной из них прошел конкурса эстрадной песни «Новые голоса».

Был также организован концерт любительских коллективов, в т. ч. из сельских районов.

Внимание празднующих привлекла и выставка-ярмарка бурятской традиционной и стилизованной одежды. На месте можно было скачать лекала для пошива одежды 46, 48, 50 размеров. Прошли мастер-классы по чеканке, рисованию и других традиционных промыслов.

Для детей предусмотрели отдельную детскую интерактивную зону.

Здесь же можно было купить билеты на предстоящие мероприятия «Голос кочевников», «Ночь ехора», а также билеты на спектакли пяти известных театров, которые скоро приедут в Улан-Удэ, - Театра наций, Театра имени Маяковского и других.

Все желающие могли хорошо поесть, т. к. был развернут футкорд, где предлагался широкий выбор еды и напитков.

Глава республики Алексей Цыденов вручил двум жителям Бурятии получили государственные награды.

Николай Тетерин стал заслуженным тренером России, а звания заслуженный работник физической культуры РБ удостоился Чойжинима Лхамажапов.

Сегодня определился абсолютный победитель конных скачек – им стал Олег Санжиев из Селенгинского района. Он получил денежный приз в размере 60 тысяч рублей.

Абсолютным победителем в национальной борьбе бухэ барилдаан стал Баян Жимбеев из Кижингинского района. Хэшэгто Раднаев из Закаменского района – чемпион по разбиванию хребтовой кости.

Виктор Ринчинов из Джидинского района стал самым метким стрелком и заслуженно стал чемпионом по стрельбе из лука.

Чeмпиoнoм в oбщeкoмaнднoм зaчeтe cтaл Зaкaмeнcкий paйoн.

Завершился спортивный праздник концертом в стиле «Бурятское ретро по-новому». Артисты представили песни 1970-1990-х гг. в современной обработке. В фан-зоне зрители могли без проблем потанцевать под музыкальные ритмы. А завершила концерт Сарюна Бальжинимаева, популярная бурятская певица.





Фото: "Номер один"