Спорт 05.07.2022 в 10:07
В Улан-Удэ пройдет международный турнир по вольной борьбе
В республику приедут спортсмены из более чем 10 регионов страны
Текст: Нина Павлова
С 28 по 30 июля в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдет XXX международный турнир по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, Европы, Азии, СССР и России Бориса Будаева.
В столицу Республики Бурятия планируют приехать представители более десятка регионов страны, в том числе члены сборной России по вольной борьбе.
Программа турнира:
29 июля
11.00-17.00 – Предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях;
17.00-17.30 – Торжественная церемония открытия турнира;
17.30-20.00 – Полуфинальные поединки во всех весовых категориях.
30 июля
11.00-12.30 – Утешительные встречи во всех весовых категориях.
13.00-15.00 – Встречи за 3-5 места, финальные встречи за 1-2 места, награждение призеров и победителей.
В столицу Республики Бурятия планируют приехать представители более десятка регионов страны, в том числе члены сборной России по вольной борьбе.
Программа турнира:
29 июля
11.00-17.00 – Предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях;
17.00-17.30 – Торжественная церемония открытия турнира;
17.30-20.00 – Полуфинальные поединки во всех весовых категориях.
30 июля
11.00-12.30 – Утешительные встречи во всех весовых категориях.
13.00-15.00 – Встречи за 3-5 места, финальные встречи за 1-2 места, награждение призеров и победителей.
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