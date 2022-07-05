В Улан-Удэ пройдет международный турнир по вольной борьбе

С 28 по 30 июля в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдет XXX международный турнир по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, Европы, Азии, СССР и России Бориса Будаева.В столицу Республики Бурятия планируют приехать представители более десятка регионов страны, в том числе члены сборной России по вольной борьбе.11.00-17.00 – Предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях;17.00-17.30 – Торжественная церемония открытия турнира;17.30-20.00 – Полуфинальные поединки во всех весовых категориях.11.00-12.30 – Утешительные встречи во всех весовых категориях.13.00-15.00 – Встречи за 3-5 места, финальные встречи за 1-2 места, награждение призеров и победителей.