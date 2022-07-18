Антироссийские санкции ударили по боксерскому турниру в Улан-Удэ

20-23 июля в столице Бурятии пройдет всероссийский турнир по боксу «Байкал-2022». Торжественное открытие намечено на 17 часов 30 минут 20 июля в ФСК.22 числа планируется проведение полуфиналов, а 23 - финалов.В соревновании примут участие более ста спортсменов из 27 регионов. Что касается зарубежных участников, то будет представители лишь трех зарубежных стран - Сербии, Беларуси и Монголии. Хотя изначально приехать планировали команды из КНР, Кореи, Казахстана, Кыргызстана и других стран. Ждали примерно восемь стран, но обстоятельства сложились неблагоприятно.Как отмечают организаторы турнира, МОК разослал по всем странам мира рекомендацию не участвовать в спортивных соревнованиях, которые проводятся в России и Беларуси. Такое решение было принято в рамках антироссийских санкций. Участие в турнире «Байкал-2022» может повлечь последствия для боксеров, когда они поедут на какие-то другие соревнования в других странах.Из соседней Монголии, например, прибудут не ведущие боксеры Страны степей, а боксеры третьего уровня, которым, видимо, безразлично, что их могут не пустить куда-то еще.Монгольские спортсмены уже столкнулись с неприятными фактами. Так, монгольские борцы, ранее побывавшие в России, без всяких объяснений получили отказ на въезд в одну из стран, куда они направлялись на соревнования. Соответственно, они не смогли принять участие в состязании.«Байкал-2022» состоит из двух частей - соревнование между россиянами, а также матчевые встречи между командой России и командами других стран. Санкции ударили по второй части.Планы команды боксеров Бурятии состоят в завоевании двух золотых медалей среди мужчин и трех среди женщин.Фото: пресс-служба правительства Бурятии