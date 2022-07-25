Спорт 25.07.2022 в 11:07

Спортсмены Бурятии проведут матч по кикбоксингу с представителями ДНР

Это будет первым международным спортивным событием августа в республике
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Текст: Петр Санжиев
Спортсмены Бурятии проведут матч по кикбоксингу с представителями ДНР
Спортсмены-кикбоксеры Бурятии и их единомышленники из Донецкой Народной Республики проведут матчевую встречу. Как отмечают организаторы необычного состязания, оно состоится 2 августа в центре «Патриот» в 102-м микрорайоне Улан-Удэ.

Любителей спорта приглашают посетить встречу, посмотреть схватки и узнать, чьи кикбоксеры сильнее.

Фото: pixabay.com

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