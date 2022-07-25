Спорт 25.07.2022 в 11:07
Спортсмены Бурятии проведут матч по кикбоксингу с представителями ДНР
Это будет первым международным спортивным событием августа в республике
Текст: Петр Санжиев
Спортсмены-кикбоксеры Бурятии и их единомышленники из Донецкой Народной Республики проведут матчевую встречу. Как отмечают организаторы необычного состязания, оно состоится 2 августа в центре «Патриот» в 102-м микрорайоне Улан-Удэ.
Любителей спорта приглашают посетить встречу, посмотреть схватки и узнать, чьи кикбоксеры сильнее.
Фото: pixabay.com
Любителей спорта приглашают посетить встречу, посмотреть схватки и узнать, чьи кикбоксеры сильнее.
Фото: pixabay.com