Спорт 01.08.2022 в 12:25

Кикбоксеры ДНР прибыли в Улан-Удэ

Завтра начнутся бои между ними и бурятскими коллегами
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Текст: Петр Санжиев
Кикбоксеры ДНР прибыли в Улан-Удэ
Близится обещанная матчевая встреча по кикбоксингу и тайскому боксу между командами Бурятии и Донецкой народной республики. Команда ДНР уже прибыла и готовится к схваткам. Состязание организовано по линии Российского союза боевых искусств. Место проведения - региональный центр единоборств «Патриот» в 103 микрорайоне Улан-Удэ.

«Эти два вида спорта имеют неплохое развитие в Донецкой народной республике», - говорят в Минспорте Бурятии.

Состоится семь поединков среди молодежи и взрослых. Четыре поединка - по тайскому боксу и три схватки по кикбоксингу. Обещают интересное, зрелищное состязание. Взвешивание пройдет уже сегодня. Всех желающих приглашают прийти и поболеть за спортсменов. Среди болельщиков будут дети из Старобешевского района ДНР, которые отдыхают в Бурятии. В начале августа они вылетают назад в ДНР и перед отбытием им предоставят возможность посетить матчевую встречу между их земляками и бурятскими спортсменами.

Фото: pixabay.com

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