Спорт 01.08.2022 в 12:54

Турнир памяти Михаила Елбаскина соберет порядка 250 борцов со всей России

Он пройдет 4-7 августа в бухте Сохтор Ольхонского района
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Текст: Нина Павлова
Турнир памяти Михаила Елбаскина соберет порядка 250 борцов со всей России
4-7 августа в бухте Сохтор Ольхонского района состоится Межрегиональный турнир по вольной и бурятской национальной борьбе памяти первого бурятского чемпиона РСФСР по вольной борьбе, мастера спорта СССР Михаила Елбаскина.

По предварительной информации, в соревнованиях примут участие около 250 спортсменов из Иркутской и Кемеровской области, Красноярского и Забайкальского края, республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва. Также ожидаются борцы из Монголии. 

В этом году в турнире пройдет разделение по стилям: юноши будут соревноваться, как и прежде, в национальной бурятской борьбе, а мужчины - в вольной. Юноши 2005 г.р. и младше будут состязаться в шести весовых категориях: 40, 45, 50, 55, 60 и свыше 60 кг. Поединки среди взрослых пройдут в олимпийских весовых категориях (57, 65, 74, 86, 97, 125 кг). Также будет разыграно абсолютное первенство среди юношей и мужчин. 

Призовой фонд турнира составляет более 700 000 рублей. Размер призовых в абсолютном первенстве среди мужчин - 100 000 рублей, среди юношей – 50 000 рублей. Для победителей и призеров турнира, помимо денежных вознаграждений также учредили специальные призы.

Программа соревнований:

4.08.2022 – Приезд команд 

10:00-19-00 – Мандатная комиссия
20:00-21:00 – Взвешивание, медицинский контроль
21:00-21:30 – Совещание представителей и судей 

05.08.2022 – Основной соревновательный день 

08:00-09:00 – Медицинский контроль, взвешивание
10:00-17:00 – Предварительные встречи во всех весовых категориях

06.08.2022 – Финалы 

11:00-17:00 – Финальные и утешительные встречи 
17:00-20:00 – Абсолютное первенство по бурятской национальной борьбе 

Справка: 

Традиционный турнир по вольной борьбе на призы Михаила Елбаскина проходил на его родине с 1996 года по 2001 год. Гостями турнира были такие именитые спортсмены, как  Борис Лагутин – двукратный олимпийский чемпион по боксу, Великтон  Баранников – серебряный призер Олимпийских игр в Токио. 

Турнир дал старт спортивной карьере многим именитым на сегодняшний день борцам. В свое время в нем принимали участие Александр Богомоев (трехкратный чемпион России, чемпион Европейских игр, обладатель кубка мира), Григорий Кожевников (чемпион Сурдолимпийских игр, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира, заслуженный мастер спорта России), Баир Омоктуев (четырехкратный чемпион Европы, чемпион и призер мировых чемпионатов по боевому самбо, признанный на Всемирных Играх единоборств лучшим). 
Теги
турнир борьба

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