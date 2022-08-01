Турнир памяти Михаила Елбаскина соберет порядка 250 борцов со всей России

4-7 августа в бухте Сохтор Ольхонского района состоится Межрегиональный турнир по вольной и бурятской национальной борьбе памяти первого бурятского чемпиона РСФСР по вольной борьбе, мастера спорта СССР Михаила Елбаскина.По предварительной информации, в соревнованиях примут участие около 250 спортсменов из Иркутской и Кемеровской области, Красноярского и Забайкальского края, республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва. Также ожидаются борцы из Монголии.В этом году в турнире пройдет разделение по стилям: юноши будут соревноваться, как и прежде, в национальной бурятской борьбе, а мужчины - в вольной. Юноши 2005 г.р. и младше будут состязаться в шести весовых категориях: 40, 45, 50, 55, 60 и свыше 60 кг. Поединки среди взрослых пройдут в олимпийских весовых категориях (57, 65, 74, 86, 97, 125 кг). Также будет разыграно абсолютное первенство среди юношей и мужчин.Призовой фонд турнира составляет более 700 000 рублей. Размер призовых в абсолютном первенстве среди мужчин - 100 000 рублей, среди юношей – 50 000 рублей. Для победителей и призеров турнира, помимо денежных вознаграждений также учредили специальные призы.10:00-19-00 – Мандатная комиссия20:00-21:00 – Взвешивание, медицинский контроль21:00-21:30 – Совещание представителей и судей08:00-09:00 – Медицинский контроль, взвешивание10:00-17:00 – Предварительные встречи во всех весовых категориях11:00-17:00 – Финальные и утешительные встречи17:00-20:00 – Абсолютное первенство по бурятской национальной борьбе