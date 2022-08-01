Спорт 01.08.2022 в 15:28

В Бурятии ради марафона перекроют часть трассы вдоль Байкала

Легкоатлетический марафон «Чистый Байкал» прошел официальную сертификацию
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии ради марафона перекроют часть трассы вдоль Байкала
Легкоатлетический марафон «Чистый Байкал», который скоро состоится в третий раз, значительно повысил свой престиж. После успешного прохождения сертификации трассы, по его результатам спортсмены теперь смогут получать спортивные разряды и звания. Можно будет и официально фиксировать установку рекордов.

Соревнование пройдет 13 августа, в субботу. Побегут вдоль Байкала по очень живописным местам.

«Старт будет дан в 9 часов от базы ВСГУТУ «Ровесник». Десять километров в сторону Улан-Удэ и, соответственно, примерно столько же обратно (это один круг, 21 км, полумарафон – прим.). В зоне забега будет перекрыто дорожное движение для транспортных средств», - сообщил министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.

Дистанций будет четыре – марафон, полумарафон, десять километров и три километра. Ожидается около 1500 участников.

Как пояснила президент Федерации легкой атлетики Бурятии, чемпионка мира Наталья Соломинская, в день марафона участок региональной трассы «Улан-Удэ – Курумкан» с 8 до 15 часов будет перекрыт – 216 км (не доезжая Максимихи) и в направлении Курумкана.

Однако время на преодоление марафонской дистанции обычно составляет порядка шести часов. Если все пробегут раньше, то трассу откроют тоже раньше.

«Здесь нет ничего страшного. Нью-Йоркский марафон проходит более ста лет и Нью-Йорк закрывается на целый день», - отмечает она.

На сайте марафона идет онлайн-регистрация желающих принять участие. Она продолжится до 7 августа и, как показывает опыт, многие активизируются в последние десять дней. На начало августа зарегистрировались 614 участников.

«Больше всего участников зарегистрировались на дистанцию 21 км, полумарафон. Более 220 человек. Следующая по популярности – это десять километров, где уже около 200 участников. На три километра в этом году как-то мало участников, но, думаю, те любители, которые могут одолеть эту дистанцию, активизируются. Три километра может пробежать каждый», - говорит Наталья Соломинская.

Онлайн-регистрация выгоднее «ручной». Регистрация в ручном режиме будет в два раза дороже. К слову, в первом «Чистом Байкале» участвовало 700 человек. Во втором около тысячи. Было немало зрителей.

11 августа в ТЦ «Форум» в Улан-Удэ для участников будет организована выдача номеров с чипом и брендированных футболок. 12 августа выдача продолжится на базе «Ровесник».

Среди зарегистрировавшихся есть и профессиональные спортсмены.

На марафоне будет организована экологическая акция – спортсмены уберут мусор на берегу.

Активно обсуждается возможность провести местную телевизионную трансляцию забега. Возможно, приедет известный комментатор канала «Матч ТВ» Вадим Злобин. Он комментирует легкоатлетические события, в т. ч. марафоны. Если прямая трансляция будет, то он готов комментировать ее бесплатно. Состоится ли трансляция, станет известно к концу недели.

Раз трасса «Чистого Байкала» стала сертифицированной, и можно даже регистрировать рекорды, встает вопрос о допинг-контроле спортсменов. На данном марафоне он не предусмотрен.

«Но поскольку наше мероприятие находится в календаре министерства спорта России, могут без предупреждения приехать комиссары допинг-службы и проверить профессиональных спортсменов, которые займут, допустим, первые десять мест – вручат карточки, чтобы они приехали и сдали допинг-пробы», - поясняет Наталья Соломинская.

Фото: pixabay.com
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