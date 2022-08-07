Улан-удэнец Мэргэн Бадмаев взял золото по боксу на международном турнире

Во Владивостоке прошли бои VII международных спортивных игр «Дети Азии». Соревновались спортсмены из Узбекистана и субъектов России: Башкортостана, Москвы, Приморья, Дальневосточного, Сибирского и Уральского федерального округов.Юный спортсмен из Бурятии Мэргэн Бадмаев взял золото на международном турнире.«Мэргэну 16 лет, он ученик школы 32, спортсмен Спортивной школы олимпийского резерва 11. Представляет спортивный клуб «Номто», тренеры - Цырен Бадмаев, Бато-Мунко Ванкеев. Мэргэн вошел в историю соревнований «дети Азии», он - первый победитель по боксу-представитель Бурятии, - сообщают в пресс-службе мэрии.В девятый, предпоследний день международных спортивных игр «Дети Азии-2022» во Владивостоке сборной Бурятии удалось завоевать еще пять медалей.

В пулевой стрельбе спортсмены республики выиграли «серебро» в парном зачёте в стрельбе из винтовки. Также они стали вторыми в парном зачёте в стрельбе из пистолета.



В боксе Жанна Бадмаева стала серебряным призёром в весовой категории до 54 кг. Виктория Каурова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 50 кг.



Церемония закрытия VII международных спортивных игр «Дети Азии» состоится сегодня.