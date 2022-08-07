Спорт 07.08.2022 в 13:46
Улан-удэнец Мэргэн Бадмаев взял золото по боксу на международном турнире
Спортсмен стал лучшим в весовой категории до 52 кг
Текст: Номер один
Во Владивостоке прошли бои VII международных спортивных игр «Дети Азии». Соревновались спортсмены из Узбекистана и субъектов России: Башкортостана, Москвы, Приморья, Дальневосточного, Сибирского и Уральского федерального округов.
Юный спортсмен из Бурятии Мэргэн Бадмаев взял золото на международном турнире.
«Мэргэну 16 лет, он ученик школы 32, спортсмен Спортивной школы олимпийского резерва 11. Представляет спортивный клуб «Номто», тренеры - Цырен Бадмаев, Бато-Мунко Ванкеев. Мэргэн вошел в историю соревнований «дети Азии», он - первый победитель по боксу-представитель Бурятии, - сообщают в пресс-службе мэрии.
В девятый, предпоследний день международных спортивных игр «Дети Азии-2022» во Владивостоке сборной Бурятии удалось завоевать еще пять медалей.
В пулевой стрельбе спортсмены республики выиграли «серебро» в парном зачёте в стрельбе из винтовки. Также они стали вторыми в парном зачёте в стрельбе из пистолета.
Юный спортсмен из Бурятии Мэргэн Бадмаев взял золото на международном турнире.
«Мэргэну 16 лет, он ученик школы 32, спортсмен Спортивной школы олимпийского резерва 11. Представляет спортивный клуб «Номто», тренеры - Цырен Бадмаев, Бато-Мунко Ванкеев. Мэргэн вошел в историю соревнований «дети Азии», он - первый победитель по боксу-представитель Бурятии, - сообщают в пресс-службе мэрии.
В девятый, предпоследний день международных спортивных игр «Дети Азии-2022» во Владивостоке сборной Бурятии удалось завоевать еще пять медалей.
В пулевой стрельбе спортсмены республики выиграли «серебро» в парном зачёте в стрельбе из винтовки. Также они стали вторыми в парном зачёте в стрельбе из пистолета.
В боксе Жанна Бадмаева стала серебряным призёром в весовой категории до 54 кг. Виктория Каурова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 50 кг.
Церемония закрытия VII международных спортивных игр «Дети Азии» состоится сегодня.
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