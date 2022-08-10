На Ольхоне завершился турнир по вольной и национальной борьбе памяти Михаила Елбаскина

Также на турнире разыграли абсолютное первенство по бурятской борьбе среди юношей и мужчин. Абсолютным чемпионом среди мужчин стал Юрий Иванов, представляющий СК «Арена», а среди юношей – его одноклубник Руслан Юршин, член юношеской сборной России по вольной борьбе. Юрию Иванову вручили приз в размере 70 тысяч рублей, а проигравшему ему в финале Александру Балтуеву — 30 тысяч рублей.





С 4 по 7 августа в бухте Сохтор Ольхонского района состоялся V Межрегиональный турнир по вольной и бурятской национальной борьбе первого бурятского чемпиона РСФСР по вольной борьбе, мастера спорта СССР Михаила Елбаскина. В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из Иркутской и Кемеровской области, Красноярского и Забайкальского края, республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, а также из Монголии.Юноши соревновались в национальной бурятской борьбе «бухэ барилдаан», а мужчины — по правилам вольной борьбы. Схватки среди взрослых проводились в олимпийских весовых категориях. Чемпионами турнира среди мужчин стали Батхуяг Мунхэрдэне (Монголия), Чаяан Монгуш (Тыва), Александр Балтуев (Иркутск), Герман Устинов и Андрей Аронов (оба - Якутия). Победителей и призеров турнира наградили денежными призами.Команда из Бурятии выиграла по юношам 1 Золото - (60 кг.) Церенжапов Буянто, 1 серебро - (40 кг.) Дылыков Буянто; по мужчинам 5 бронзовых медалей - (65 кг.) Дондоков Балдан, (74 кг) Упхоев Игорь, Дугаржапов Цырен, (97 кг.) Чимитов Алдар, Хабитуев Стас.Руслан Юршин получил 30 тысяч рублей, второй финалист Роман Халбаев – 20 тысяч.Призовой фонд турнира составил более 700 000 рублей.Якутскую команду привез чемпион мира по вольной борьбе Герман Контоев, а судил борцов судья олимпийской категории из Монголии Тимур Батор.Михаил Елбаскин – мастер спорта СССР, чемпион СССР среди студентов и сельских спортсменов, мастер спорта СССР по вольной борьбе, чемпион ДСО «Буревестник» среди юношей, призер международного турнира «Интернационал» Улан-Батор (Монголия), победитель международного турнира на призы пятикратного чемпиона мира Али Алиева.Традиционный турнир по вольной борьбе на призы Михаила Елбаскина проходил на его родине в Ольхонском районе с 1996 года по 2001 год. Гостями турнира были такие именитые спортсмены, как Борис Лагутин – двукратный олимпийский чемпион по боксу, Великтон Баранников – серебряный призер Олимпийских игр в Токио.Турнир дал старт спортивной карьере многим именитым на сегодняшний день борцам. В свое время в нем принимали участие Александр Богомоев (трехкратный чемпион России, чемпион Европейских игр, обладатель кубка мира), Григорий Кожевников (чемпион Сурдолимпийских игр, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира, заслуженный мастер спорта России), Баир Омоктуев (четырехкратный чемпион Европы, чемпион и призер мировых чемпионатов по боевому самбо, признанный на Всемирных Играх единоборств лучшим).Михаил Михайлович ушел из жизни в январе 2016 года. Летом 2016 в бухте Сохтор прошли первые соревнования памяти титулованного борца.Фото: предоставлено организаторами турнира