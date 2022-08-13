Министерство спорта Бурятии поздравляет с Днем физкультурника

Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев поздравил жителей республики с Днём физкультурника.

«Сегодня день физкультурника, и во всех муниципальных образованиях нашей республики проходят различные массовые спортивные события. В общей сложности их более сотни за 1 день. Это замечательно. Но сегодня мне хочется пожелать, чтобы спортивные события были не только по праздникам, а каждый день и в жизни каждого жителя Бурятии! Не только в качестве болельщиков, но и активных участников. И тогда ко дню физкультурника будет причастна вся республика! Конечно, огромный вклад в это делают наши тренеры, инструкторы, методисты, учителя физкультуры. За что им, конечно, выражаем огромную благодарность. Именно эти люди своим трудом укрепляют здоровье наших жителей и продлевают жизнь! С праздником всех причастных! С днём физкультурника!»,



- поздравил Иван Валерьевич, который сегодня сам принял участие в забеге на 10 км III Международного легкоатлетического марафона «Чистый Байкал».

