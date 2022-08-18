Спорт 18.08.2022 в 18:04

В Бурятии стартовал международный турнир по дартс

К участию в соревнованиях присоединилась команда из Монголии
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии стартовал международный турнир по дартс
Пресс-служба Минспорта Бурятии
В Бурятии стартовал первый международный турнир по дартс. К участию в соревнованиям присоединилась команда из Монголии. Всего же в турнире участвуют около 150 спортсменов разных возрастов из 29 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.

«Для республики дартс - новый вид спорта. В республике впервые проводится турнир такого уровня и для нас честь принимать всех гостей. Зоркого глаза, твердой руки, спортивной удачи»

- пожелал участникам соревнований глава Бурятии Алексей Цыденов.
 
Обмен опытом и мастерством между спортсменам будет проходить в ФСК Улан-Удэ до 20 августа. Присоединиться к соревнованиям может каждый желающий. Вход свободный.
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