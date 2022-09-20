Житель Бурятии стал лучшим в метании ножей

Александр Тырин из Северобайкальск на Чемпионате России по спортивному метанию ножа завоевал две золотые медали. Как сообщили в Минспорте Бурятии, он победил в двух дисциплинах - на дистанции 5 метров с результатом 540 баллов и 7 метров с результатом 485 баллов, при этом подтвердив звание мастера спорта России.Всего в соревнованиях участвовали почти 200 спортсменов из 49 регионов страны. Состязания проходили в нескольких спортивных дисциплинах.«В прошлом году Александр yвepeннo зaбpaл звaниe чeмпиoнa Poccии в cпopтивнoм мeтaнии нoжa, обoйдя 24-кpaтнoгo чeмпиoнa миpa», - отметили в Минспорте Бурятии.Фото: Минспорта Бурятии