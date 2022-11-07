В Бурятии пройдет борцовский турнир памяти Сергея Замбалова

11-12 ноября в Улан-Удэ пройдет Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти известного бурятского борца, заслуженного мастера спорта России, победителя многих национальных и мировых состязаний Сергея Замбалова. Участие примут несовершеннолетние спортсмены в возрасте до 16 лет. Состязание состоится в Улан-Удэ, в ФСК.Ожидаются участники из одиннадцати регионов страны – Забайкальского края, Иркутской области, Калмыкии, Тывы, Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей, регионов Дальнего Востока.«Будет очень большая делегация из Республики Саха (Якутия). Около тридцати участников уже подтвердились. Подтвердили свое участие спортивная школа №5 Якутска, Усть-Алдан, училище олимпийского резерва знаменитого села Чуругча, в котором выросли олимпийские чемпионы. Думаем, еще из Нерюнгри подъедут», - говорят организаторы турнира.Что касается кавказских регионов России, то приглашения были направлены в Чечню и Дагестан. Пока от них подтверждений об участии не поступило.Бурятия выставляет очень большую команду - более ста юных спортсменов, отборочные этапы прошли в каждом районе республики.Друзьями Сергея Жалсанова учрежден солидный призовой фонд. Весовых категорий будет 12, начиная с 35 кг и заканчивая свыше 100 кг.Церемонию открытия намечено провести 11 ноября в 17 часов.Фото: «Номер один»