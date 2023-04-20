Самбист из Бурятии стал чемпионом Европы

«На мировом первенстве в Израиле Алдар завоевал не только награду высшего достоинства по боевому самбо в весовой категории до 58 кг, но и выполнил норматив мастера спорта России международного класса»,

- отмечают в Минспорта Бурятии.



Спортсмен из Бурятии Алдар Намсараев завоевал «золото» чемпионата Европы по боевому самбо.Отметим, что спортсмен в данное время занимается в спортивном клубе "Хара Моритон" под руководством Жаргала Жигжитова.