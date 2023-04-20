Спорт 20.04.2023 в 12:32
Самбист из Бурятии стал чемпионом Европы
Алдар Намсараев взял «золото» на мировом первенстве в Израиле
Текст: Евгения Гармаева
Спортсмен из Бурятии Алдар Намсараев завоевал «золото» чемпионата Европы по боевому самбо.
Фото: Минспорта РБ
Отметим, что спортсмен в данное время занимается в спортивном клубе "Хара Моритон" под руководством Жаргала Жигжитова.
«На мировом первенстве в Израиле Алдар завоевал не только награду высшего достоинства по боевому самбо в весовой категории до 58 кг, но и выполнил норматив мастера спорта России международного класса»,
- отмечают в Минспорта Бурятии.
Фото: Минспорта РБ
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