Спорт 20.04.2023 в 12:32

Самбист из Бурятии стал чемпионом Европы

Алдар Намсараев взял «золото» на мировом первенстве в Израиле
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Текст: Евгения Гармаева
Самбист из Бурятии стал чемпионом Европы
Спортсмен из Бурятии Алдар Намсараев завоевал «золото» чемпионата Европы по боевому самбо.

«На мировом первенстве в Израиле Алдар завоевал не только награду высшего достоинства по боевому самбо в весовой категории до 58 кг, но и выполнил норматив мастера спорта России международного класса»,

- отмечают в Минспорта Бурятии.
Отметим, что спортсмен в данное время занимается в спортивном клубе "Хара Моритон" под руководством Жаргала Жигжитова.



Фото: Минспорта РБ
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