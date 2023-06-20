Спорт 20.06.2023 в 17:54

В Улан-Удэ устроят гонки моделей самолетов

Бурятия примет чемпионат по авиамодельному спорту
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ устроят гонки моделей самолетов

Настоящие авиационные гонки развернутся в небе столицы Бурятии. Здесь с 24 по 28 июня пройдет чемпионат Дальневосточного федерального округа по авиамодельному спорту, который станет отборочным на главные старты страны - чемпионат и первенство.

«Авиамодельный спорт - один из самых сложных и дорогих технических видов спорта. Прежде всего потому, как авиамодели спортсмены проектируют и изготавливают сами. На сегодня он охватывает более 300 человек, среди них есть 21 мастер спорта России»,

 - делится министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.
Свои летательные аппараты в воздух поднимут 50 спортсменов из Хабаровского края, Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия и Красноярского края. Сборную республики представят 20 спортсменов.

Программа соревнований:

24 июня

11.00 - открытие соревнований на кордодроме в парке имени Дармы Жанаева;
12.00 - 18:00 - старты скоростных авиамоделей на кордодроме в парке имени Дармы Жанаева.

25 июня

08.00 - 14.00 - старты свободнолетающих авиамоделей в п. Нижняя Иволга, МО «Иволгинский район».

26 июня

09.00 - 16.00 - старты пилотажных авиамоделей в парке имени Дармы Жанаева

27 июня

09.00 - 16.00 - старты кордовых авиамоделей копий в парке имени Дармы Жанаева.

28 июня

11.00 - 12.00 - закрытие соревнований. Награждение победителей и призеров.


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Фото: pixabay.com

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