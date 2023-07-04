Жители Бурятии пробегут марафон «Чистый Байкал»

В республике 11 и 12 августа пройдет IV Международный легкоатлетический марафон «Чистый Байкал» (Возрастное ограничение 6+). Мероприятие организует региональное Министерство спорта и молодежной политики.

Среди живописнейших пейзажей побережья священного озера любители легкой атлетики преодолеют четыре дистанции на выбор: 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км.

«Впервые в марафон включена эстафета «Экиден». Это командное соревнование на марафонской дистанции, разделенное на шесть этапов среди мужчин и женщин»,

- рассказывает министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.



Регистрация на участие в марафоне продолжается и доступна на сайте

до 31 июля.

В первый день, 11 августа, проведут «круглый стол» о Байкале, а также экологическую акцию с волонтерами и участниками мероприятия. Сам забег пройдет на следующие сутки.

Программа Марафона 12 августа:

7.00 - Начало работы камер хранения.

9.00 - Старт забегов на 42,2 км, 21,1км, 10 км и эстафета «Экиден».

9.03 - Старт на дистанции 3 км.

11.00 - 12.00 - Награждение победителей и призеров на дистанции 3 км.

18.00 - 21.00 - Награждение победителей и призеров на дистанциях 42,2 км, 21,1км, 10 км и эстафеты «Экиден».

Церемония закрытия.

Автомобилистов предупреждают, что 12 августа с 08.00 до 15.00 будет временно ограничено движение автотранспортных средств на участке дороги Улан-Удэ - Курумкан 216 км - 231 км по направлению в село Курумкан.





Возрастное ограничение 6+



Фото: Пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики РБ