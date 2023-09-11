Спорт 11.09.2023 в 12:05

Гиревики Бурятии достойно выступили на чемпионате и первенстве мира

Спортсмены привезли домой золотые и бронзовые медали
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Текст: Евгения Гармаева
Гиревики Бурятии достойно выступили на чемпионате и первенстве мира

Бурятские гиревики завоевали 11 медалей чемпионата и первенства мира, сообщают в Минспорта Бурятии. Мировой рекорд в третий раз установил мастер спорта России международного класса Андрей Рассадин и сумел дважды взойти на пьедестал чемпионата: I место в дисциплине «рывок» в результатом в 215 подъёмов и II место в «двоеборье» - 238,5 очков.

Золотыми медалями в «длинном цикле» радуют ещё двое лидеров сборной - мастера спорта России международного класса: Сергей Каргин выполнил 83 подъема и Сергей Любимский - 78 подъемов. Бронзовым призером чемпионата стал Василий Недорезов. В дисциплине «длинный цикл» спортсмен выполнил 57 подъемов.

«К успеху наших гиревиков по-хорошему мы привыкли. Из года в год бурятская школа гиревого спорта доказывает, что она лучшая не только в стране, но и в мире»,

 - отметил министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.
К слову, подрастающее поколение нисколько не уступает опытным спортсменам.

«Двойной результат на первенстве показали Антон Стрельцов и Андрей Пивень. Антон с результатом в 326 очков в «двоеборье» завоевал золотую медаль и с результатом в 258 подъемов в «рывке» серебряную. 190 подъемов в дисциплине «рывок» совершил Андрей для того, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала и результат в «двоеборье» в 208 очков принес ему II место»,

- рассказали в Минспорта РБ.
В «длинном цикле» еще два призера: Евгений Погадаев - серебряный и Ярослав Андросов - бронзовый. Результат Евгения - 124 повторений, Ярослава - 104.

Отметим, главный мировой старт проходил в Узбекистане с 7 по 11 сентября, где наши гиревики выступили под своим флагом, с гимном и символикой. Всего в соревнованиях приняли участие сотни спортсменов из 26 стран мира.



Фото: Минспорта РБ
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