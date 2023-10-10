Спорт 10.10.2023 в 11:30

В Улан-Удэ проведут хоккейный турнир в память о погибшем бойце

Все средства от продажи билетов передадут семье Дмитрия Недорезова
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ проведут хоккейный турнир в память о погибшем бойце
12-14 октября на ледовой арене «IceМЕТР» в Улан-Удэ пройдет турнир по хоккею с шайбой среди взрослых любительских команд. Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, мероприятие посвятят памяти нашего земляка Дмитрия Недорезова, который погиб на спецоперации и был награжден Орденом Мужества посмертно.

«Дмитрий с детства занимался хоккеем, принимал участие во многих турнирах, проводимых в регионе. Он отличался не только спортивными достижениями, но и силой характера и преданностью команде», - отмечают организаторы.

На лед выйдут команды из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии.

Все средства от продажи билетов будут переданы семье Дмитрия Недорезова.

Возрастное ограничение: 6+
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спецоперация турнир

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ЗУРХАЙ
с 4 по 10 октября

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