В Улан-Удэ проведут хоккейный турнир в память о погибшем бойце

12-14 октября на ледовой арене «IceМЕТР» в Улан-Удэ пройдет турнир по хоккею с шайбой среди взрослых любительских команд. Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, мероприятие посвятят памяти нашего земляка Дмитрия Недорезова, который погиб на спецоперации и был награжден Орденом Мужества посмертно.«Дмитрий с детства занимался хоккеем, принимал участие во многих турнирах, проводимых в регионе. Он отличался не только спортивными достижениями, но и силой характера и преданностью команде», - отмечают организаторы.На лед выйдут команды из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии.Все средства от продажи билетов будут переданы семье Дмитрия Недорезова.Возрастное ограничение: 6+