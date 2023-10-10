Спорт 10.10.2023 в 11:30
В Улан-Удэ проведут хоккейный турнир в память о погибшем бойце
Все средства от продажи билетов передадут семье Дмитрия Недорезова
Текст: Андрей Константинов
12-14 октября на ледовой арене «IceМЕТР» в Улан-Удэ пройдет турнир по хоккею с шайбой среди взрослых любительских команд. Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, мероприятие посвятят памяти нашего земляка Дмитрия Недорезова, который погиб на спецоперации и был награжден Орденом Мужества посмертно.
«Дмитрий с детства занимался хоккеем, принимал участие во многих турнирах, проводимых в регионе. Он отличался не только спортивными достижениями, но и силой характера и преданностью команде», - отмечают организаторы.
На лед выйдут команды из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии.
Все средства от продажи билетов будут переданы семье Дмитрия Недорезова.
Возрастное ограничение: 6+
«Дмитрий с детства занимался хоккеем, принимал участие во многих турнирах, проводимых в регионе. Он отличался не только спортивными достижениями, но и силой характера и преданностью команде», - отмечают организаторы.
На лед выйдут команды из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии.
Все средства от продажи билетов будут переданы семье Дмитрия Недорезова.
Возрастное ограничение: 6+
Тегиспецоперация турнир