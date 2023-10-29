Спорт 29.10.2023 в 12:09
В райцентре Бурятии прошли автогонки
Открытие соревнований не обошлось без инцидентов
Текст: Номер один
Вчера в райцентре Тарбагатайского района Бурятии в местности «Калтус» прошли открытые региональные соревнования по Автокроссу-2023. Они были посвящены Дню автомобилиста и 90-летию района.
Но с водителем все хорошо. Машину вновь поставили на колесе, после чего она продолжила движение.
«Благодарю всех, кто принял активное участие в подготовке и проведении данного мероприятия, и всех, кто болел за наших спортсменов. Повторим через год!»,- сказал Глава Тарбагатайского района Владимир Смолин.
Фото: Администрация МО "Тарбагатайский район"
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