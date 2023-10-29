В райцентре Бурятии прошли автогонки

Вчера в райцентре Тарбагатайского района Бурятии в местности «Калтус» прошли открытые региональные соревнования по Автокроссу-2023. Они были посвящены Дню автомобилиста и 90-летию района.







«Благодарю всех, кто принял активное участие в подготовке и проведении данного мероприятия, и всех, кто болел за наших спортсменов. Повторим через год!», - сказал Глава Тарбагатайского района Владимир Смолин.



Заезды автогонок преимущественно состязались на прямых участках, но с крутыми изгибами в некоторых местах. Они уверенно вписывались в повороты, из-под колес облегченных спортивных болидов столбом поднималась пыль. Однако без инцидентов не обошлось. Во время гонки одна машина перевернулась.Но с водителем все хорошо. Машину вновь поставили на колесе, после чего она продолжила движение.