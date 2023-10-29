Спорт 29.10.2023 в 12:09

В райцентре Бурятии прошли автогонки

Открытие соревнований не обошлось без инцидентов
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Текст: Номер один
В райцентре Бурятии прошли автогонки

Вчера в райцентре Тарбагатайского района Бурятии в местности «Калтус» прошли открытые региональные соревнования по Автокроссу-2023. Они были посвящены Дню автомобилиста и 90-летию района.


Заезды автогонок преимущественно состязались на прямых участках, но с крутыми изгибами в некоторых местах. Они уверенно вписывались в повороты, из-под колес облегченных спортивных болидов столбом поднималась пыль. Однако без инцидентов не обошлось. Во время гонки одна машина перевернулась.

Но с водителем все хорошо. Машину вновь поставили на колесе, после чего она продолжила движение.

«Благодарю всех, кто принял активное участие в подготовке и проведении данного мероприятия, и всех, кто болел за наших спортсменов. Повторим через год!», 

- сказал Глава Тарбагатайского района Владимир Смолин.


Фото: Администрация МО "Тарбагатайский район" 


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