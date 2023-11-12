Спортсмен из Бурятии отстоял титул чемпиона лиги по кулачным боям в Москве

Действующий чемпион лиги по правилам кулачного боя Hardcore FС Виталий «Байкал» Ананин из Республики Бурятия защитил свой чемпионский пояс в полутяжелом весе. Об этом сообщает Минспорта Бурятии.

Крупное событие (возрастное ограничение 18+) прошло на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве. Виталий Ананин бился со спортсменом из Ингушетии Курейшем Саговым. По итогу боец из Бурятии одолел противника нокаутом.





Фото: скриншот из видео