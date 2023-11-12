Спорт 12.11.2023 в 16:49
Спортсмен из Бурятии отстоял титул чемпиона лиги по кулачным боям в Москве
В столице страны прошел турнир «Hardcore Fighting Championship»
Текст: Евгения Гармаева
Действующий чемпион лиги по правилам кулачного боя Hardcore FС Виталий «Байкал» Ананин из Республики Бурятия защитил свой чемпионский пояс в полутяжелом весе. Об этом сообщает Минспорта Бурятии.
Крупное событие (возрастное ограничение 18+) прошло на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве. Виталий Ананин бился со спортсменом из Ингушетии Курейшем Саговым. По итогу боец из Бурятии одолел противника нокаутом.
Фото: скриншот из видео
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