Спорт 12.11.2023 в 16:49

Спортсмен из Бурятии отстоял титул чемпиона лиги по кулачным боям в Москве

В столице страны прошел турнир «Hardcore Fighting Championship»
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Текст: Евгения Гармаева
Спортсмен из Бурятии отстоял титул чемпиона лиги по кулачным боям в Москве

Действующий чемпион лиги по правилам кулачного боя Hardcore FС Виталий «Байкал» Ананин из Республики Бурятия защитил свой чемпионский пояс в полутяжелом весе. Об этом сообщает Минспорта Бурятии.

Крупное событие (возрастное ограничение 18+) прошло на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве. Виталий Ананин бился со спортсменом из Ингушетии Курейшем Саговым. По итогу боец из Бурятии одолел противника нокаутом.



Фото: скриншот из видео

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