Чемпиона восхитил новый гиревой центр в Бурятии

- Я помню, что несколько человек тренировались в одном зале, кто-то – вообще в коридоре. Так было до появления специализированного центра. Сейчас в новом центре не приходится ни с кем толкаться. Он сделан именно под гиревиков, здесь проходят и тренировки, и сборы, имеется много гирь и тренажеров, - рассказал Андрей Рассадин.







Федерация гиревого спорта Бурятии в последние годы входит в шестерку лучших в России. Поэтому появление специализированного центра для занятия этим видом спорта в республике стало закономерным. Центр построен по инициативе знаменитого чемпиона и тренера, заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова.







По итогам ежегодного конкурса «Золотой Олимп» федерация гиревого спорта Бурятии становится победителем или лауреатом в номинации «Лучшая федерация по неолимпийским видам спорта». Сборная команда республики неоднократно становилась победителем и призером всероссийских соревнований в командном зачете. Ежегодно в республике проходит всероссийский турнир среди всех возрастных групп на призы Сергея Леонова, в котором принимают участие около 350 спортсменов из 18 регионов России.







Мастер спорта международного класса, многократный чемпион мира, Европы и Азии, рекордсмен мира Андрей Рассадин рассказал, как улучшились условия занятий у спортсменов-гиревиков благодаря строительству центра гиревого спорта в поселке Онохой. По его словам, раньше будущие чемпионы занимались в небольшом помещении спортивной школы.Здание центра было выкуплено на средства единой президентской «Дальневосточной субсидии» в 2019 году.Всего начиная с 2019 года в рамках «Дальневосточной субсидии» республика получила почти 11 млрд рублей. Это позволило построить и реконструировать в Бурятии 29 социальных объектов, в том числе спортивных. Среди них Центр гиревого спорта в поселке Онохой и региональный центр единоборств «Патриот» в Улан-Удэ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии