Спорт 11.12.2023 в 09:03

В Бурятии наградили лучших спортсменов и тренеров

За второе полугодие 2023 года наши спортсмены завоевали 30 медалей
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии наградили лучших спортсменов и тренеров
10 декабря в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ министерство спорта и молодежной политики Бурятии подвело итоги в честь 100-летия со дня образования республиканского государственного органа по физической культуре и спорту.

Постановление об организации Центрального Совета физической культуры  Центральный исполнительный комитет Бурят-Монгольской АССР принял 10 декабря 1923 года. Спортивное сообщество республики поздравил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

0d6bc8fd-a36e-4ca2-a61a-5f3635d100af.jpg

- Мы гордимся нашим спортом. У нас очень достойные результаты, у нас очень сильные люди в республике. Спорт - одно из проявлений нашего развития, развития нашей республики. Потому что тот, кто занимается спортом, достигает высот не только в спорте, но и в жизни. При поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина у нас строится большое количество спортивных объектов.  За последние годы более 70 объектов спорта построили и продолжаем. Самый крупный у нас ближайшее время - это, безусловно, Ледовый дворец. Сдаваться будет 26 тысяч квадратных метров, два ледовых поля, много дополнительных залов. Уже в следующем году он откроет свои двери. Также стадион Забайкалец будет реконструироваться уже следующем году. И в целом мы продолжаем строить, ремонтировать, создавать спортивные объекты. Но спорт - это не только объекты спорта, спорт - это люди. Это вы: и наши дети, наши взрослые, наши ветераны - все те, кто занимается спортом. Те, кто борется, и борется, в первую очередь, с собой, со своими слабостями, и только потом уже с противником - и достигает результатов. Я хочу, чтобы мы все достигали результатов. Наша республика, наша страна всегда были сильными, всегда двигались вперед, и мы всегда побеждали на всех полях, - заявил Глава Бурятии. 

За второе полугодие 2023 года члены спортивных сборных команд Бурятии на Чемпионатах и Первенствах мира, Европы было завоевали 30 медалей (11 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых) по тхэквондо ИТФ, гиревому спорту, шашкам (в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), универсальному бою и спортивному метанию ножа.

В 2022 году прошла I Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Нашу республику представили 39 спортсменов и 16 тренеров в 7 видах спорта. Они завоевали 12 медалей (1 золотая, 8 серебряных, 3 бронзовые).

Победителям, призёрам и их тренерам вручили утвержденные Правительством Республики спортивные премии.


Теги
спорт

Все новости

Отца стрелявшей в Брянске школьницы обвиняют в доведении до самоубийства
11.12.2023 в 12:53
Мэрия Улан-Удэ просит горожан соблюдать правила пожарной безопасности
11.12.2023 в 12:37
В Бурятии проверяют информацию о минировании двух школ
11.12.2023 в 12:24
В Бурятии жителей призывают сообщать о холодных классах и спортзалах
11.12.2023 в 12:23
В Улан-Удэ мобильные бригады отработали за месяц свыше 30 заявок от горожан
11.12.2023 в 12:14
В Улан-Удэ временно закрыты три кафе с шаурмой
11.12.2023 в 11:59
В Улан-Удэ есть люди, которым не холодно даже в такие морозы
11.12.2023 в 11:55
В Бурятии сгорели 70 куриц
11.12.2023 в 11:53
Дополнительный поезд связал Иркутск и Северобайкальск
11.12.2023 в 11:38
В Улан-Удэ отменили занятия для учеников начальных классов второй смены
11.12.2023 в 11:29
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
Чемпиона восхитил новый гиревой центр в Бурятии
Он построен по инициативе знаменитого спортсмена и тренера Сергея Леонова
08.12.2023 в 14:25
Разыграют миллион
Кубок города Улан-Удэ по мини-футболу расширит географию участников
06.12.2023 в 14:17
На турнире по мини-футболу в Улан-Удэ разыграют миллион рублей
Свое участие уже подтвердили 16 команд
04.12.2023 в 17:43
Спортсмены из Бурятии взяли большинство призов на турнире по армейскому рукопашному бою
В разных возрастных и весовых категориях соревновались 200 бойцов
04.12.2023 в 11:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru