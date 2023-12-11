В Бурятии наградили лучших спортсменов и тренеров

10 декабря в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ министерство спорта и молодежной политики Бурятии подвело итоги в честь 100-летия со дня образования республиканского государственного органа по физической культуре и спорту.Постановление об организации Центрального Совета физической культуры Центральный исполнительный комитет Бурят-Монгольской АССР принял 10 декабря 1923 года. Спортивное сообщество республики поздравил Глава Бурятии Алексей Цыденов.- Мы гордимся нашим спортом. У нас очень достойные результаты, у нас очень сильные люди в республике. Спорт - одно из проявлений нашего развития, развития нашей республики. Потому что тот, кто занимается спортом, достигает высот не только в спорте, но и в жизни. При поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина у нас строится большое количество спортивных объектов. За последние годы более 70 объектов спорта построили и продолжаем. Самый крупный у нас ближайшее время - это, безусловно, Ледовый дворец. Сдаваться будет 26 тысяч квадратных метров, два ледовых поля, много дополнительных залов. Уже в следующем году он откроет свои двери. Также стадион Забайкалец будет реконструироваться уже следующем году. И в целом мы продолжаем строить, ремонтировать, создавать спортивные объекты. Но спорт - это не только объекты спорта, спорт - это люди. Это вы: и наши дети, наши взрослые, наши ветераны - все те, кто занимается спортом. Те, кто борется, и борется, в первую очередь, с собой, со своими слабостями, и только потом уже с противником - и достигает результатов. Я хочу, чтобы мы все достигали результатов. Наша республика, наша страна всегда были сильными, всегда двигались вперед, и мы всегда побеждали на всех полях, - заявил Глава Бурятии.За второе полугодие 2023 года члены спортивных сборных команд Бурятии на Чемпионатах и Первенствах мира, Европы было завоевали 30 медалей (11 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых) по тхэквондо ИТФ, гиревому спорту, шашкам (в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), универсальному бою и спортивному метанию ножа.В 2022 году прошла I Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Нашу республику представили 39 спортсменов и 16 тренеров в 7 видах спорта. Они завоевали 12 медалей (1 золотая, 8 серебряных, 3 бронзовые).Победителям, призёрам и их тренерам вручили утвержденные Правительством Республики спортивные премии.