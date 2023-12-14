Спорт 14.12.2023 в 09:41

В новогодние каникулы в Улан-Удэ пройдет турнир международного уровня

Призовой фонд турнира по мини-футболу составит 1 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
В новогодние каникулы в Улан-Удэ пройдет турнир международного уровня
XVIII Открытый традиционный турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ» пройдёт в новогодние праздники – с 4-го по 8 января. В турнире примут участие сильнейшие команды из регионов России - Иркутска, Ангарска, Братска, Новосибирска, Кемерово и Читы. Помимо этого, приедут команды из Маньчжурии, Улан-Батора. Призовой фонд составит 1 млн рублей.

Как сообщили в мэрии города, турнир по мини-футболу в Улан-Удэ привлекал звезд самой разной величины. В наш город приезжали игроки сборной России по пляжному футболу Илья Леонов, Антон Шкарин, Юрий Горчинский и Алексей Макаров. Они привозили в Улан-Удэ Кубок мира.

Также в разные годы на паркете турнира блистали звезды национальной команды РФ по мини-футболу – Леонид Климовский, Антон Искусных, Сирило и другие.

Все это стало возможным благодаря организации турнира на высоком профессиональном уровне.

- Мы располагаем двумя залами, которые подходят для международных соревнований. В то время как за Уралом, во многих городах нет и одного зала. К нам команды едут, чтобы поиграть в отличных условиях, при полных трибунах, хороших залах и при отличном профессиональном судействе, - сказал президент Ассоциации любительского футбола Бурятии Дугар Санжицыбиков.

Каждый год в составе команд на турнире выступают игроки Суперлиги и Высшей лиги – двух дивизионов российского чемпионата по мини-футболу. Четыре раза кубок выигрывала московская команда КПРФ-д, которую тренирует Михаил Маркин. Михаил Александрович является чемпионом Европы по мини-футболу 1999 года, 7-кратным чемпионом России, 6-кратным обладателем кубка России, 3-кратным победителем Кубка Европейских Чемпионов и обладателем Межконтинентального Кубка по мини-футболу 1997 года.

Кроме клубов из России в кубке принимали участие и иностранные игроки – из Китая, Монголии. В 2023 году в Улан-Удэ впервые сыграли игроки сборной Узбекистана.

Отметим и судейство – турнир обслуживают арбитры Ассоциации мини-футбола России Алексей Иванов и Александр Салата.

Мэрия Улан-Удэ приглашает всех желающих с 4 по 8 января на арены Культурно-спортивного комплекса и Физкультурно-спортивного комплекса. Вход бесплатный.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: мэрия Улан-Удэ
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футбол

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