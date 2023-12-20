Футбол международного уровня в Улан-Удэ!

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5 дней бескомпромиссной борьбы. Настоящие звёзды мини-футбола. Судьи российской суперлиги. Призовой фонд больше миллиона рублей.Всё это ежегодный Открытый международный Кубок города Улан-Удэ по мини-футболу.Возрастное ограничение 0+