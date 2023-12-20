Спорт 20.12.2023 в 11:40

Футбол международного уровня в Улан-Удэ!

Турнир соберет 20 лучших команд России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая и Монголии
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Текст: Андрей Константинов
Футбол международного уровня в Улан-Удэ!
5 дней бескомпромиссной борьбы. Настоящие звёзды мини-футбола. Судьи российской суперлиги. Призовой фонд больше миллиона рублей.

Всё это ежегодный Открытый международный Кубок города Улан-Удэ по мини-футболу.

С 4 по 8 января в ФСК и КСК. Вход бесплатный. Устройте себе и близким настоящие футбольные каникулы!



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