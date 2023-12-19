Спорт 19.12.2023 в 21:53

В Улан-Удэ наградили лучших спортсменов

Лучшим спортсменом 2023 года стал боксер Баир Батлаев

A- A+
Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ наградили лучших спортсменов

Сегодня, 19 декабря, в столице Бурятии чествовали лучших спортсменов года. Традиционное мероприятие прошло в преддверии Нового года.

Лучших спортсменов определяет специально созданная комиссия, в которую входят главные тренеры по разным видам спорта, спортивные журналисты, председатели федераций по видам спорта и спортивные общественники, представители администрации г. Улан-Удэ.

У комиссии была непростая задача – выбрать самых достойных среди спортсменов в различных номинациях. Денежными призами и дипломами отметили пятерку лучших спортсменов по олимпийским видам спорта и пятерку лучших по неолимпийским видам, лучших спортсменов с ограниченными возможностями, определили лучшего спортсмена-ветерана, а также лучшую команду по игровым видам спорта юных спортсменов, лучшую команду по игровым видам спорта, десять лучших юных спортсменов, лучшего юного спортсмена.

Звание лучшего спортсмена года отдали боксёру Баиру Батлаеву. Баир - мастер спорта международного класса, чемпион Дальневосточного Федерального Округа, чемпион России, победитель Кубка Европы.

От имени депутатов выступил заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов. Народный избранник поприветствовал собравшихся и вручил им заслуженные награды.

- От имени депутатов Улан-Удэнского Горсовета поздравляю вас с замечательным праздником спорта. Вы – наша гордость! Мы за вас болеем, когда вы выступаете на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Вы прославляете Улан-Удэ и Бурятию, - обратился к спортсменам депутат.

msg1360084880-32721.jpg

Немало спортсменов и среди самих депутатов горсовета. Так, председатель Горсовет Чимит Бальжинимаев - председатель федерации вольной борьбы, Анатолий Белоусов – почетный президент федерации тэквондо ITF. Его подопечный – тхэквондист Александр Бодров – стал победителем в номинации «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта».

На поддержку спорта в 2023 году в Бурятии выделялось более 400 млн рублей по разным программам.

По словам зампредседателя горсовета, лучших спортсменов в Улан-Удэ чествуют уже в 25-ый раз.

- В 2023 году они проявили себя на соревнованиях всероссийского и международного уровня, – подчеркнул он. - Желаю вам удачи, побед и никогда не унывать. 

 
Фото: "Номер один" и ulan-ude-info.ru

Теги
Спорт горсовет награды

Все новости

Депутаты улан-удэнского горсовета обсудили корректировку Генплана
19.12.2023 в 22:44
В Улан-Удэ наградили лучших спортсменов
19.12.2023 в 21:53
В Бурятии жители «потеряли» вечный огонь возле сельского памятника
19.12.2023 в 18:12
Школьница из Улан-Удэ стала принцессой Кремлевского кадетского бала
19.12.2023 в 18:04
В Бурятии специалисты ветеринарии сняли клип в духе сериала «Слово пацана»
19.12.2023 в 16:56
В Улан-Удэ полицейские начали проверку по факту появления постороннего мужчины на детской фотосессии
19.12.2023 в 16:32
Улан-удэнцы стали «стучать» на нетрезвых водителей
19.12.2023 в 16:05
«Он думал, ему все можно»
19.12.2023 в 16:00
В России начнут выпуcкать пиво и чипсы под брeндом «Слово пацана»
19.12.2023 в 15:50
В Бурятии у 35-летней женщины конфисковали ее автомобиль «Тойота Пассо»
19.12.2023 в 15:29
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 декабря

Читайте также
Футбол международного уровня в Улан-Удэ!
Турнир соберет 20 лучших команд России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая и Монголии
18.12.2023 в 11:38
Игорь Шутенков: «Кубок города Улан-Удэ» вышел на международный уровень
Участвуют команды из Монголии, Китая, Узбекистана, в этом году впервые приедет команда из Беларуси
15.12.2023 в 15:16
Футбол международного уровня в Улан-Удэ!
Турнир соберет 20 лучших команд России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая и Монголии
15.12.2023 в 11:34
Ледовый дворец в Улан-Удэ достроят в 2024 году

Изначально спортивный объект обещали открыть в 2021 году

14.12.2023 в 17:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru