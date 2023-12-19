В Улан-Удэ наградили лучших спортсменов

Сегодня, 19 декабря, в столице Бурятии чествовали лучших спортсменов года. Традиционное мероприятие прошло в преддверии Нового года.

Лучших спортсменов определяет специально созданная комиссия, в которую входят главные тренеры по разным видам спорта, спортивные журналисты, председатели федераций по видам спорта и спортивные общественники, представители администрации г. Улан-Удэ.

У комиссии была непростая задача – выбрать самых достойных среди спортсменов в различных номинациях. Денежными призами и дипломами отметили пятерку лучших спортсменов по олимпийским видам спорта и пятерку лучших по неолимпийским видам, лучших спортсменов с ограниченными возможностями, определили лучшего спортсмена-ветерана, а также лучшую команду по игровым видам спорта юных спортсменов, лучшую команду по игровым видам спорта, десять лучших юных спортсменов, лучшего юного спортсмена.

Звание лучшего спортсмена года отдали боксёру Баиру Батлаеву. Баир - мастер спорта международного класса, чемпион Дальневосточного Федерального Округа, чемпион России, победитель Кубка Европы.

От имени депутатов выступил заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов. Народный избранник поприветствовал собравшихся и вручил им заслуженные награды.

- От имени депутатов Улан-Удэнского Горсовета поздравляю вас с замечательным праздником спорта. Вы – наша гордость! Мы за вас болеем, когда вы выступаете на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Вы прославляете Улан-Удэ и Бурятию, - обратился к спортсменам депутат.





Немало спортсменов и среди самих депутатов горсовета. Так, председатель Горсовет Чимит Бальжинимаев - председатель федерации вольной борьбы, Анатолий Белоусов – почетный президент федерации тэквондо ITF. Его подопечный – тхэквондист Александр Бодров – стал победителем в номинации «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта».

На поддержку спорта в 2023 году в Бурятии выделялось более 400 млн рублей по разным программам.

По словам зампредседателя горсовета, лучших спортсменов в Улан-Удэ чествуют уже в 25-ый раз.

- В 2023 году они проявили себя на соревнованиях всероссийского и международного уровня, – подчеркнул он. - Желаю вам удачи, побед и никогда не унывать.



Фото: "Номер один" и ulan-ude-info.ru