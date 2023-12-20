О самых ярких спортивных событиях 2023 года

Уходящий год в Бурятии прошел по­-настоящему богато для любителей спорта всех возрастов. Так, на всю Россию отгремел Baikal Open — 2023, по районам респуб­лики прошелся «Наадан Сурхарбаан», а в каждое время года жителей радовали захватывающие дух сезонные турниры, зрелищные массовые мероприятия и многое другое. Министр спорта и молодежной политики региона Иван Козырев поделился впечатлениями о самых запоминающихся моментах спортивного 2023 года, отметил наиболее важные социаль­ные проекты и молодежные инициативы, а также рассказал, какие изменения, пожалуй, в самой активной сфере ожидают жителей в будущем, 2024 году.Напомним, долгожданным событием начала 2023 года стало проведение XVI Респуб­ликанских зимних сельских спортивных игр — так вышло, что ранее мероприятие несколько раз переносили из­-за ковидных ограничений аж с 2021 года. После того, как объявили, что игры все же проведут в конце февраля­начале марта, посостязаться с соперниками ринулись спортсмены со всех уголков республики — свыше тысячи участников из 22 муниципальных образований.— Игры прошли очень ярко и зрелищно, собрали рекордное количество спорт­сменов. Стоит отметить, что районы подошли к организации очень ответственно, многие привезли команды в полном составе, почти по 50 человек, — отметил Иван Козырев. — Плюс по распоряжению главы Бурятии Алексея Цыденова в игры впервые было решено включить город Северобайкальск. Все команды показали хорошую конкурентную борьбу!Прибайкальский район, принимавший гостей, к масштабным состязаниям подготовился во всеоружии: так, к играм отремонтировали спортивные залы, провели капитальные ремонты спортивных сооружений и даже приобрели автобус для трансферта спортсменов в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Жители состязались в конькобежном спорте, в лыжных гонках, играли в хоккей с мячом, а также прошло спортивное ориентирование на лыжах. Кроме того, спортсмены соревновались в настольном теннисе, шахматах, шашках и сдали зимние нормы ГТО. По итогам первое место заняли спорт­смены из Кабанского района, второе — из Прибайкальского района, а замкнули тройку лидеров жители Закаменского района. Четвертое место досталось Селенгинскому району, пятое — Заиграевскому району и шестое место заняли спортсмены из Иволгинского района.Далее весна порадовала жителей крупным юбилейным, 25-­м Международным турниром по вольной борьбе среди мужчин Baikal Open на призы главы Бурятии. Как отметил министр спорта и молодежной политики Иван Козырев, в 2023 году на событие приехало более 200 сильнейших спортсменов из России, Беларуси, Индии, Монголии, Бахрейна, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Южной Кореи, Азербайджана, Таджикистана, Турции, Марокко.Так, борцы из Бурятии Алдар Бальжинимаев и Булат Батоев забрали две золотых медали. Отличились и другие российские спортсмены: Арсен Балаян одержал победу в категории до 79 кг, спортсмен Дмитрий Зайнидинов взял золото в весе до 86 кг, а победителем весовой категории до 97 кг стал Никита Акулинчев.Главным событием прошедшего лета стал спортивно­культурный праздник «Наа­дан Сурхарбаан — 2023». Впервые на Сурхарбаане прошло троеборье «Эрын гурбан наадан» по трем национальным видам спорта: борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. Спортсмены принимали участие во всех видах соревнований, а победителем должен стать тот, кто будет сильнейшим сразу в трех дисциплинах. Отбор спорт­сменов стартовал в районах республики, а затем зрелищные состязания провели в столице Бурятии и Иволгинском районе.Отметим, в 2023 году мероприятие приурочили к празднованию 100-­летия образования республики. Бурятия вошла в число победителей конкурсного отбора, проводимого Ростуризмом в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».— В этом году праздник прошел с особенным масштабом и размахом благодаря поддержке властей. Мы проводили его совместно с Министерством культуры Бурятии, на проведение мероприятий выделено более 40 млн рублей из федерального бюджета. Сурхарбааны прошли во всех районах республики, а также в Улан­Удэ на Центральном стадионе. Традиционно в мероприятие были включены конные скачки, к слову, в этом году они впервые прошли на территории Янгажинского дацана. Площадка очень живописная, зарекомендовала себя, в планах проводить там конные скачки и дальше, — отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии.Отметим, Янгажинский дацан — один из старейших буддийских храмов России. По оценке историков, он был одним из самых красивых культовых сооружений на территории этнической Бурятии. На территории дацана находится Дворец Будды Ваджрадхары — «Очирдара бурханай Ордон», а также девять субурганов.Из недавних осенних событий в Бурятии впервые отгремели Всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Любови Волосовой. В них принимали участие девушки до 16 и 18 лет. Состязания собрали спортсменок из 30 регионов страны.— К нам приехало порядка 280 спорт­сменок. Участницы, занявшие призовые места, имели шанс попасть в сборную России по вольной борьбе. Поэтому у регионов был большой отклик, для нас это стало очень показательным мероприятием, мы планируем и дальше его проводить и всячески развивать, — поделился Иван Козырев.Кроме того, в конце ноября в Региональном центре по стрельбе из лука состоялся чемпионат Бурятии по стрельбе из традиционного бурятского лука. На стрельбище встретились 13 команд, а это более чем 120 спортсменов. Состязания прошли в рамках расширенных категорий: в четырех для мужчин — до 45, до 55, до 65 и свыше 65 лет и в двух — для женщин. Без внимания не остались и ветераны спорта. Они также производили стрельбу по мишеням на дистанции 30–45 метров по восемь выстрелов в возрастной категории 75–77 лет.Конечно, нельзя не отметить якорные массовые мероприятия, такие как «Байкальский лыжный марафон», Международный легкоатлетический марафон «Чистый Байкал», «Кросс нации», «Лыжня России».— Такие массовые мероприятия в разные сезоны года важны тем, что на них выступают и профессионалы, и спортсмены-­любители. Они увлекают огромное количество жителей, собирают зрителей, приобщают к спорту и становятся доброй традицией, — отметил Иван Козырев.Продолжая разговор об итогах года, министр отметил, что на сегодня в республике насчитывается около 500 тыс. человек разных возрастов, которые систематически занимаются различными видами спорта.Говоря подробнее, в Бурятии самым многочисленным игровым видом спорта стал волейбол — им занимаются аж 42,8 тыс. жителей Бурятии. Немного уступает по количеству последователей футбол — 38,7 тыс. участников, а также баскетбол — около 16 тыс. человек. По неигровым видам спорта лидирует легкая атлетика — ею увлекаются 17,8 тыс. спортсменов, на втором месте идут лыжные гонки — 11,9 тыс. любителей, а затем фитнес-­аэробика — 9,9 тыс. человек. Чуть меньше любителей спорта охватывает спортивная борьба — 9,4 тыс. последователей, а также шахматы — этой игрой увлечены 7,2 тыс. жителей.Во многом число спортсменов заметно выросло в связи с созданием комфортных условий для занятий. Как обратил внимание министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев, в первую очередь для спорта необходимо создать нужную инфраструктуру. Всего за пять лет в Бурятии провели свыше 100 мероприятий, направленных на развитие спортивных школ, строительство крупных спортивных центров, возведение площадок ГТО, школьных стадионов.— Инфраструктура — это неотъемлемая часть для вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом. За последние пять лет у нас активно строят спортивные центры и другие спортивные объекты, работа в этой отрасли идет на постоянной основе, — поделился Иван Козырев.Так, с 2018 по 2023 год в Бурятии возвели 91 объект спортивной инфраструктуры. Например, в 103 микрорайоне в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» построили современный Физкультурно­оздоровительный комплекс за 56 млн рублей. На территории спортивного комплекса провели благоустройство: установили освещение, ограждение, спортплощадку. Кроме того, в 2022 году на средства единой президентской «дальневосточной» субсидии в 400 млн рублей открылся Региональный центр единоборств «Патриот».— С учетом, что волейбол у нас самый многочисленный вид спорта по охвату, в будущем году в микрорайоне откроется еще один весьма крупный спортивный объект — волейбольный центр «Эйс», в котором смогут одновременно играть сразу четыре команды, — рассказал министр спорта и молодежной политики Бурятии.Среди других крупных объектов открыл свои двери Региональный центр по стрельбе из лука «Лукодром», Специализированный центр гиревого спорта, а также спортивная база в селе Максимиха и т. д.В будущем, 2024 году также ожидается завершение строительства Ледового дворца. Объект также строят в paмкax фeдepaльнoгo пpoeктa «Cпopт — нopмa жизни». В ледовом дворце будут две ледовые арены: основная — 28х60 метров и малая тренировочная — 20х45 метров. Как отметил Иван Козырев, новая ледовая арена позволит проводить не только тренировки, но и соревнования с участием зрителей до 2 000 человек.Кроме того, стоит отметить, за последние пять лет свыше 80 тыс. наших жителей получили знаки отличия ГТО, большая часть из них — молодые люди до 35 лет. На сегодня в сфере молодежной политики помимо приобщения молодых людей к здоровому образу жизни основной упор делается на патриотическое воспитание нового поколения, на привлечение к культурно­просветительским и социально­полезным мероприятиям, а также на поддержание инициатив добровольческих молодежных объединений.Например, на декабрь 2023 года, согласно статистике, более 90 тыс. жителей Бурятии занимаются волонтерской деятельностью. Большая их часть относится к организации «Добродом», центр которой базируется в Улан-­Удэ.— Безусловно, это очень важное и нужное направление. Еще пандемийный, 2020 год показал, что у нас очень активная молодежь, в целом активный народ, готовый откликнуться на призыв тех, кто нуждается в поддержке. Знакомым, малознакомым, друзьям, родственникам и вообще просто незнакомым людям волонтеры готовы помогать и помогают. Также сегодня активно оказывается отдельная помощь семьям участников специальной военной операции: по расколке дров и по каким­то хозяйственным, бытовым нуждам, сбору гуманитарной помощи. Наши волонтеры трудятся во всех районах республики, — обратил внимание Иван Козырев.Большую помощь работе волонтерских центров оказывают общественные организации, такие как территориальные общественные самоуправления.— Бурятия в числе лидеров Российской Федерации по ТОСовскому движению. Наши ТОСы не стоят в стороне — занимаются и сбором гуманитарной помощи, и пошивом снаряжения, и разные другие вещи собирают и передают в наш центр поддержки, — перечислил министр.К другим направлениям: в Бурятии очень хорошо себя зарекомендовал проект «Старший брат», его запустили в 2021 году. Суть — по желанию подростка, состоящего на профилактическом учете (и его родителей), за ним закрепляется взрослый наставник. Взрослый находит контакт с ребенком, вовлекает его в общественные полезные мероприятия, конкурсы, спартакиады, помогает преодолеть заблуждения, выстроить новый взгляд на мир. Среди «братьев» — активисты молодежных объединений, специа­листы органов системы профилактики, кураторы, классные руководители, дворовые инструкторы, спортсмены, представители военно­патриотических организаций и т. д.— В проекте взрослые становятся «старшими братьями» для детей, которые попали на учет либо под надзор комиссии по делам несовершеннолетних. Ну, как правило, мы все прекрасно понимаем, что часто это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и они зачастую совершали какие­то поступки не от хорошей жизни. Таким детям надо помочь, направить, как старший брат, — отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии.Как отметил Иван Козырев, в проекте «Старший брат» задействовано более 60 наставников. Он имеет положительный эффект в сфере профилактики нарушений. На сегодня более 90 детей находятся под кураторством «старших братьев», значительная часть из них показывает положительную динамику.— Многие дети сняты с профилактического учета в связи с улучшением поведения. В этом году впервые прошел слет старших братьев, где наши «старшие братья» обменялись практиками, опытом, обсудили, как надо работать с детьми, а также получили новые полезные навыки, — рассказал Иван Козырев.Как сообщал «Номер один», следующий, 2024 год в Улан­Удэ объявили Годом общественных и гражданских инициатив, и у молодежных объединений появится больше возможностей для реализации своих идей. Кроме того, по поручению главы Бурятии с 1 января 2024 года всем представителям добровольческих и некоммерческих структур будут оказывать помощь в составлении заявок на гранты.В целом можно резюмировать, что 2023 год прошел плодотворно сразу в нескольких направлениях министерства. В преддверии Нового года министр спорта и молодежной политики обратился к спорт­сменам, а также ко всем жителям Бурятии.— Спортсменам я хочу пожелать упорства, настойчивости и веры в себя. Думаю, это самое главное. Все известные спортсмены, которые добились высоких спортивных результатов — они прекрасно знают, что всегда труд бьет талант. Поэтому те, кто больше трудится, кто больше пашет в зале, они в конечном итоге и побеждают! Невозможно стать чемпионом без большого­большого труда и без огромного объема работы. Нет никаких секретов: невозможно съесть какую­то таблетку и резко стать чемпионом. Для этого нужно очень много трудиться. Поэтому упорство, настойчивость, вера в себя это то, что позволяет и поможет нашим спортсменам завоевать самые высокие мировые чемпионаты. В целом, конечно, хотелось бы пожелать всем жителям Бурятии заниматься физической культурой, не забывать про себя и вообще в любое свободное время уделять время спорту, выделять время самому себе, делать таким образом вклад в свое будущее! — пожелал Иван Козырев.