Спорт 20.12.2023 в 11:45
О самых ярких спортивных событиях 2023 года
Уходящий год в Бурятии прошел по-настоящему богато для любителей спорта всех возрастов
Текст: Евгения Гармаева
Уходящий год в Бурятии прошел по-настоящему богато для любителей спорта всех возрастов. Так, на всю Россию отгремел Baikal Open — 2023, по районам республики прошелся «Наадан Сурхарбаан», а в каждое время года жителей радовали захватывающие дух сезонные турниры, зрелищные массовые мероприятия и многое другое. Министр спорта и молодежной политики региона Иван Козырев поделился впечатлениями о самых запоминающихся моментах спортивного 2023 года, отметил наиболее важные социальные проекты и молодежные инициативы, а также рассказал, какие изменения, пожалуй, в самой активной сфере ожидают жителей в будущем, 2024 году.
Спорт во все сезоны
Напомним, долгожданным событием начала 2023 года стало проведение XVI Республиканских зимних сельских спортивных игр — так вышло, что ранее мероприятие несколько раз переносили из-за ковидных ограничений аж с 2021 года. После того, как объявили, что игры все же проведут в конце февраляначале марта, посостязаться с соперниками ринулись спортсмены со всех уголков республики — свыше тысячи участников из 22 муниципальных образований.
— Игры прошли очень ярко и зрелищно, собрали рекордное количество спортсменов. Стоит отметить, что районы подошли к организации очень ответственно, многие привезли команды в полном составе, почти по 50 человек, — отметил Иван Козырев. — Плюс по распоряжению главы Бурятии Алексея Цыденова в игры впервые было решено включить город Северобайкальск. Все команды показали хорошую конкурентную борьбу!
Прибайкальский район, принимавший гостей, к масштабным состязаниям подготовился во всеоружии: так, к играм отремонтировали спортивные залы, провели капитальные ремонты спортивных сооружений и даже приобрели автобус для трансферта спортсменов в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Жители состязались в конькобежном спорте, в лыжных гонках, играли в хоккей с мячом, а также прошло спортивное ориентирование на лыжах. Кроме того, спортсмены соревновались в настольном теннисе, шахматах, шашках и сдали зимние нормы ГТО. По итогам первое место заняли спортсмены из Кабанского района, второе — из Прибайкальского района, а замкнули тройку лидеров жители Закаменского района. Четвертое место досталось Селенгинскому району, пятое — Заиграевскому району и шестое место заняли спортсмены из Иволгинского района.
Далее весна порадовала жителей крупным юбилейным, 25-м Международным турниром по вольной борьбе среди мужчин Baikal Open на призы главы Бурятии. Как отметил министр спорта и молодежной политики Иван Козырев, в 2023 году на событие приехало более 200 сильнейших спортсменов из России, Беларуси, Индии, Монголии, Бахрейна, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Южной Кореи, Азербайджана, Таджикистана, Турции, Марокко.
Так, борцы из Бурятии Алдар Бальжинимаев и Булат Батоев забрали две золотых медали. Отличились и другие российские спортсмены: Арсен Балаян одержал победу в категории до 79 кг, спортсмен Дмитрий Зайнидинов взял золото в весе до 86 кг, а победителем весовой категории до 97 кг стал Никита Акулинчев.
С луком на коне
Главным событием прошедшего лета стал спортивнокультурный праздник «Наадан Сурхарбаан — 2023». Впервые на Сурхарбаане прошло троеборье «Эрын гурбан наадан» по трем национальным видам спорта: борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. Спортсмены принимали участие во всех видах соревнований, а победителем должен стать тот, кто будет сильнейшим сразу в трех дисциплинах. Отбор спортсменов стартовал в районах республики, а затем зрелищные состязания провели в столице Бурятии и Иволгинском районе.
Отметим, в 2023 году мероприятие приурочили к празднованию 100-летия образования республики. Бурятия вошла в число победителей конкурсного отбора, проводимого Ростуризмом в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
— В этом году праздник прошел с особенным масштабом и размахом благодаря поддержке властей. Мы проводили его совместно с Министерством культуры Бурятии, на проведение мероприятий выделено более 40 млн рублей из федерального бюджета. Сурхарбааны прошли во всех районах республики, а также в УланУдэ на Центральном стадионе. Традиционно в мероприятие были включены конные скачки, к слову, в этом году они впервые прошли на территории Янгажинского дацана. Площадка очень живописная, зарекомендовала себя, в планах проводить там конные скачки и дальше, — отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии.
Отметим, Янгажинский дацан — один из старейших буддийских храмов России. По оценке историков, он был одним из самых красивых культовых сооружений на территории этнической Бурятии. На территории дацана находится Дворец Будды Ваджрадхары — «Очирдара бурханай Ордон», а также девять субурганов.
Вышли на ковер
Из недавних осенних событий в Бурятии впервые отгремели Всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Любови Волосовой. В них принимали участие девушки до 16 и 18 лет. Состязания собрали спортсменок из 30 регионов страны.
— К нам приехало порядка 280 спортсменок. Участницы, занявшие призовые места, имели шанс попасть в сборную России по вольной борьбе. Поэтому у регионов был большой отклик, для нас это стало очень показательным мероприятием, мы планируем и дальше его проводить и всячески развивать, — поделился Иван Козырев.
Кроме того, в конце ноября в Региональном центре по стрельбе из лука состоялся чемпионат Бурятии по стрельбе из традиционного бурятского лука. На стрельбище встретились 13 команд, а это более чем 120 спортсменов. Состязания прошли в рамках расширенных категорий: в четырех для мужчин — до 45, до 55, до 65 и свыше 65 лет и в двух — для женщин. Без внимания не остались и ветераны спорта. Они также производили стрельбу по мишеням на дистанции 30–45 метров по восемь выстрелов в возрастной категории 75–77 лет.
Конечно, нельзя не отметить якорные массовые мероприятия, такие как «Байкальский лыжный марафон», Международный легкоатлетический марафон «Чистый Байкал», «Кросс нации», «Лыжня России».
— Такие массовые мероприятия в разные сезоны года важны тем, что на них выступают и профессионалы, и спортсмены-любители. Они увлекают огромное количество жителей, собирают зрителей, приобщают к спорту и становятся доброй традицией, — отметил Иван Козырев.
Основа спорта — инфраструктура
Продолжая разговор об итогах года, министр отметил, что на сегодня в республике насчитывается около 500 тыс. человек разных возрастов, которые систематически занимаются различными видами спорта.
Говоря подробнее, в Бурятии самым многочисленным игровым видом спорта стал волейбол — им занимаются аж 42,8 тыс. жителей Бурятии. Немного уступает по количеству последователей футбол — 38,7 тыс. участников, а также баскетбол — около 16 тыс. человек. По неигровым видам спорта лидирует легкая атлетика — ею увлекаются 17,8 тыс. спортсменов, на втором месте идут лыжные гонки — 11,9 тыс. любителей, а затем фитнес-аэробика — 9,9 тыс. человек. Чуть меньше любителей спорта охватывает спортивная борьба — 9,4 тыс. последователей, а также шахматы — этой игрой увлечены 7,2 тыс. жителей.
Во многом число спортсменов заметно выросло в связи с созданием комфортных условий для занятий. Как обратил внимание министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев, в первую очередь для спорта необходимо создать нужную инфраструктуру. Всего за пять лет в Бурятии провели свыше 100 мероприятий, направленных на развитие спортивных школ, строительство крупных спортивных центров, возведение площадок ГТО, школьных стадионов.
— Инфраструктура — это неотъемлемая часть для вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом. За последние пять лет у нас активно строят спортивные центры и другие спортивные объекты, работа в этой отрасли идет на постоянной основе, — поделился Иван Козырев.
Строимся по-крупному
Так, с 2018 по 2023 год в Бурятии возвели 91 объект спортивной инфраструктуры. Например, в 103 микрорайоне в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» построили современный Физкультурнооздоровительный комплекс за 56 млн рублей. На территории спортивного комплекса провели благоустройство: установили освещение, ограждение, спортплощадку. Кроме того, в 2022 году на средства единой президентской «дальневосточной» субсидии в 400 млн рублей открылся Региональный центр единоборств «Патриот».
— С учетом, что волейбол у нас самый многочисленный вид спорта по охвату, в будущем году в микрорайоне откроется еще один весьма крупный спортивный объект — волейбольный центр «Эйс», в котором смогут одновременно играть сразу четыре команды, — рассказал министр спорта и молодежной политики Бурятии.
Среди других крупных объектов открыл свои двери Региональный центр по стрельбе из лука «Лукодром», Специализированный центр гиревого спорта, а также спортивная база в селе Максимиха и т. д.
В будущем, 2024 году также ожидается завершение строительства Ледового дворца. Объект также строят в paмкax фeдepaльнoгo пpoeктa «Cпopт — нopмa жизни». В ледовом дворце будут две ледовые арены: основная — 28х60 метров и малая тренировочная — 20х45 метров. Как отметил Иван Козырев, новая ледовая арена позволит проводить не только тренировки, но и соревнования с участием зрителей до 2 000 человек.
Развивается волонтерское движение
Кроме того, стоит отметить, за последние пять лет свыше 80 тыс. наших жителей получили знаки отличия ГТО, большая часть из них — молодые люди до 35 лет. На сегодня в сфере молодежной политики помимо приобщения молодых людей к здоровому образу жизни основной упор делается на патриотическое воспитание нового поколения, на привлечение к культурнопросветительским и социальнополезным мероприятиям, а также на поддержание инициатив добровольческих молодежных объединений.
Например, на декабрь 2023 года, согласно статистике, более 90 тыс. жителей Бурятии занимаются волонтерской деятельностью. Большая их часть относится к организации «Добродом», центр которой базируется в Улан-Удэ.
— Безусловно, это очень важное и нужное направление. Еще пандемийный, 2020 год показал, что у нас очень активная молодежь, в целом активный народ, готовый откликнуться на призыв тех, кто нуждается в поддержке. Знакомым, малознакомым, друзьям, родственникам и вообще просто незнакомым людям волонтеры готовы помогать и помогают. Также сегодня активно оказывается отдельная помощь семьям участников специальной военной операции: по расколке дров и по какимто хозяйственным, бытовым нуждам, сбору гуманитарной помощи. Наши волонтеры трудятся во всех районах республики, — обратил внимание Иван Козырев.
Большую помощь работе волонтерских центров оказывают общественные организации, такие как территориальные общественные самоуправления.
— Бурятия в числе лидеров Российской Федерации по ТОСовскому движению. Наши ТОСы не стоят в стороне — занимаются и сбором гуманитарной помощи, и пошивом снаряжения, и разные другие вещи собирают и передают в наш центр поддержки, — перечислил министр.
Рядом «Старший брат»
К другим направлениям: в Бурятии очень хорошо себя зарекомендовал проект «Старший брат», его запустили в 2021 году. Суть — по желанию подростка, состоящего на профилактическом учете (и его родителей), за ним закрепляется взрослый наставник. Взрослый находит контакт с ребенком, вовлекает его в общественные полезные мероприятия, конкурсы, спартакиады, помогает преодолеть заблуждения, выстроить новый взгляд на мир. Среди «братьев» — активисты молодежных объединений, специалисты органов системы профилактики, кураторы, классные руководители, дворовые инструкторы, спортсмены, представители военнопатриотических организаций и т. д.
— В проекте взрослые становятся «старшими братьями» для детей, которые попали на учет либо под надзор комиссии по делам несовершеннолетних. Ну, как правило, мы все прекрасно понимаем, что часто это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и они зачастую совершали какието поступки не от хорошей жизни. Таким детям надо помочь, направить, как старший брат, — отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии.
Как отметил Иван Козырев, в проекте «Старший брат» задействовано более 60 наставников. Он имеет положительный эффект в сфере профилактики нарушений. На сегодня более 90 детей находятся под кураторством «старших братьев», значительная часть из них показывает положительную динамику.
— Многие дети сняты с профилактического учета в связи с улучшением поведения. В этом году впервые прошел слет старших братьев, где наши «старшие братья» обменялись практиками, опытом, обсудили, как надо работать с детьми, а также получили новые полезные навыки, — рассказал Иван Козырев.
«Труд бьет талант»
Как сообщал «Номер один», следующий, 2024 год в УланУдэ объявили Годом общественных и гражданских инициатив, и у молодежных объединений появится больше возможностей для реализации своих идей. Кроме того, по поручению главы Бурятии с 1 января 2024 года всем представителям добровольческих и некоммерческих структур будут оказывать помощь в составлении заявок на гранты.
В целом можно резюмировать, что 2023 год прошел плодотворно сразу в нескольких направлениях министерства. В преддверии Нового года министр спорта и молодежной политики обратился к спортсменам, а также ко всем жителям Бурятии.
— Спортсменам я хочу пожелать упорства, настойчивости и веры в себя. Думаю, это самое главное. Все известные спортсмены, которые добились высоких спортивных результатов — они прекрасно знают, что всегда труд бьет талант. Поэтому те, кто больше трудится, кто больше пашет в зале, они в конечном итоге и побеждают! Невозможно стать чемпионом без большогобольшого труда и без огромного объема работы. Нет никаких секретов: невозможно съесть какуюто таблетку и резко стать чемпионом. Для этого нужно очень много трудиться. Поэтому упорство, настойчивость, вера в себя это то, что позволяет и поможет нашим спортсменам завоевать самые высокие мировые чемпионаты. В целом, конечно, хотелось бы пожелать всем жителям Бурятии заниматься физической культурой, не забывать про себя и вообще в любое свободное время уделять время спорту, выделять время самому себе, делать таким образом вклад в свое будущее! — пожелал Иван Козырев.
Спорт во все сезоны
Напомним, долгожданным событием начала 2023 года стало проведение XVI Республиканских зимних сельских спортивных игр — так вышло, что ранее мероприятие несколько раз переносили из-за ковидных ограничений аж с 2021 года. После того, как объявили, что игры все же проведут в конце февраляначале марта, посостязаться с соперниками ринулись спортсмены со всех уголков республики — свыше тысячи участников из 22 муниципальных образований.
— Игры прошли очень ярко и зрелищно, собрали рекордное количество спортсменов. Стоит отметить, что районы подошли к организации очень ответственно, многие привезли команды в полном составе, почти по 50 человек, — отметил Иван Козырев. — Плюс по распоряжению главы Бурятии Алексея Цыденова в игры впервые было решено включить город Северобайкальск. Все команды показали хорошую конкурентную борьбу!
Прибайкальский район, принимавший гостей, к масштабным состязаниям подготовился во всеоружии: так, к играм отремонтировали спортивные залы, провели капитальные ремонты спортивных сооружений и даже приобрели автобус для трансферта спортсменов в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Жители состязались в конькобежном спорте, в лыжных гонках, играли в хоккей с мячом, а также прошло спортивное ориентирование на лыжах. Кроме того, спортсмены соревновались в настольном теннисе, шахматах, шашках и сдали зимние нормы ГТО. По итогам первое место заняли спортсмены из Кабанского района, второе — из Прибайкальского района, а замкнули тройку лидеров жители Закаменского района. Четвертое место досталось Селенгинскому району, пятое — Заиграевскому району и шестое место заняли спортсмены из Иволгинского района.
Далее весна порадовала жителей крупным юбилейным, 25-м Международным турниром по вольной борьбе среди мужчин Baikal Open на призы главы Бурятии. Как отметил министр спорта и молодежной политики Иван Козырев, в 2023 году на событие приехало более 200 сильнейших спортсменов из России, Беларуси, Индии, Монголии, Бахрейна, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Южной Кореи, Азербайджана, Таджикистана, Турции, Марокко.
Так, борцы из Бурятии Алдар Бальжинимаев и Булат Батоев забрали две золотых медали. Отличились и другие российские спортсмены: Арсен Балаян одержал победу в категории до 79 кг, спортсмен Дмитрий Зайнидинов взял золото в весе до 86 кг, а победителем весовой категории до 97 кг стал Никита Акулинчев.
С луком на коне
Главным событием прошедшего лета стал спортивнокультурный праздник «Наадан Сурхарбаан — 2023». Впервые на Сурхарбаане прошло троеборье «Эрын гурбан наадан» по трем национальным видам спорта: борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. Спортсмены принимали участие во всех видах соревнований, а победителем должен стать тот, кто будет сильнейшим сразу в трех дисциплинах. Отбор спортсменов стартовал в районах республики, а затем зрелищные состязания провели в столице Бурятии и Иволгинском районе.
Отметим, в 2023 году мероприятие приурочили к празднованию 100-летия образования республики. Бурятия вошла в число победителей конкурсного отбора, проводимого Ростуризмом в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
— В этом году праздник прошел с особенным масштабом и размахом благодаря поддержке властей. Мы проводили его совместно с Министерством культуры Бурятии, на проведение мероприятий выделено более 40 млн рублей из федерального бюджета. Сурхарбааны прошли во всех районах республики, а также в УланУдэ на Центральном стадионе. Традиционно в мероприятие были включены конные скачки, к слову, в этом году они впервые прошли на территории Янгажинского дацана. Площадка очень живописная, зарекомендовала себя, в планах проводить там конные скачки и дальше, — отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии.
Отметим, Янгажинский дацан — один из старейших буддийских храмов России. По оценке историков, он был одним из самых красивых культовых сооружений на территории этнической Бурятии. На территории дацана находится Дворец Будды Ваджрадхары — «Очирдара бурханай Ордон», а также девять субурганов.
Вышли на ковер
Из недавних осенних событий в Бурятии впервые отгремели Всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Любови Волосовой. В них принимали участие девушки до 16 и 18 лет. Состязания собрали спортсменок из 30 регионов страны.
— К нам приехало порядка 280 спортсменок. Участницы, занявшие призовые места, имели шанс попасть в сборную России по вольной борьбе. Поэтому у регионов был большой отклик, для нас это стало очень показательным мероприятием, мы планируем и дальше его проводить и всячески развивать, — поделился Иван Козырев.
Кроме того, в конце ноября в Региональном центре по стрельбе из лука состоялся чемпионат Бурятии по стрельбе из традиционного бурятского лука. На стрельбище встретились 13 команд, а это более чем 120 спортсменов. Состязания прошли в рамках расширенных категорий: в четырех для мужчин — до 45, до 55, до 65 и свыше 65 лет и в двух — для женщин. Без внимания не остались и ветераны спорта. Они также производили стрельбу по мишеням на дистанции 30–45 метров по восемь выстрелов в возрастной категории 75–77 лет.
Конечно, нельзя не отметить якорные массовые мероприятия, такие как «Байкальский лыжный марафон», Международный легкоатлетический марафон «Чистый Байкал», «Кросс нации», «Лыжня России».
— Такие массовые мероприятия в разные сезоны года важны тем, что на них выступают и профессионалы, и спортсмены-любители. Они увлекают огромное количество жителей, собирают зрителей, приобщают к спорту и становятся доброй традицией, — отметил Иван Козырев.
Основа спорта — инфраструктура
Продолжая разговор об итогах года, министр отметил, что на сегодня в республике насчитывается около 500 тыс. человек разных возрастов, которые систематически занимаются различными видами спорта.
Говоря подробнее, в Бурятии самым многочисленным игровым видом спорта стал волейбол — им занимаются аж 42,8 тыс. жителей Бурятии. Немного уступает по количеству последователей футбол — 38,7 тыс. участников, а также баскетбол — около 16 тыс. человек. По неигровым видам спорта лидирует легкая атлетика — ею увлекаются 17,8 тыс. спортсменов, на втором месте идут лыжные гонки — 11,9 тыс. любителей, а затем фитнес-аэробика — 9,9 тыс. человек. Чуть меньше любителей спорта охватывает спортивная борьба — 9,4 тыс. последователей, а также шахматы — этой игрой увлечены 7,2 тыс. жителей.
Во многом число спортсменов заметно выросло в связи с созданием комфортных условий для занятий. Как обратил внимание министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев, в первую очередь для спорта необходимо создать нужную инфраструктуру. Всего за пять лет в Бурятии провели свыше 100 мероприятий, направленных на развитие спортивных школ, строительство крупных спортивных центров, возведение площадок ГТО, школьных стадионов.
— Инфраструктура — это неотъемлемая часть для вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом. За последние пять лет у нас активно строят спортивные центры и другие спортивные объекты, работа в этой отрасли идет на постоянной основе, — поделился Иван Козырев.
Строимся по-крупному
Так, с 2018 по 2023 год в Бурятии возвели 91 объект спортивной инфраструктуры. Например, в 103 микрорайоне в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» построили современный Физкультурнооздоровительный комплекс за 56 млн рублей. На территории спортивного комплекса провели благоустройство: установили освещение, ограждение, спортплощадку. Кроме того, в 2022 году на средства единой президентской «дальневосточной» субсидии в 400 млн рублей открылся Региональный центр единоборств «Патриот».
— С учетом, что волейбол у нас самый многочисленный вид спорта по охвату, в будущем году в микрорайоне откроется еще один весьма крупный спортивный объект — волейбольный центр «Эйс», в котором смогут одновременно играть сразу четыре команды, — рассказал министр спорта и молодежной политики Бурятии.
Среди других крупных объектов открыл свои двери Региональный центр по стрельбе из лука «Лукодром», Специализированный центр гиревого спорта, а также спортивная база в селе Максимиха и т. д.
В будущем, 2024 году также ожидается завершение строительства Ледового дворца. Объект также строят в paмкax фeдepaльнoгo пpoeктa «Cпopт — нopмa жизни». В ледовом дворце будут две ледовые арены: основная — 28х60 метров и малая тренировочная — 20х45 метров. Как отметил Иван Козырев, новая ледовая арена позволит проводить не только тренировки, но и соревнования с участием зрителей до 2 000 человек.
Развивается волонтерское движение
Кроме того, стоит отметить, за последние пять лет свыше 80 тыс. наших жителей получили знаки отличия ГТО, большая часть из них — молодые люди до 35 лет. На сегодня в сфере молодежной политики помимо приобщения молодых людей к здоровому образу жизни основной упор делается на патриотическое воспитание нового поколения, на привлечение к культурнопросветительским и социальнополезным мероприятиям, а также на поддержание инициатив добровольческих молодежных объединений.
Например, на декабрь 2023 года, согласно статистике, более 90 тыс. жителей Бурятии занимаются волонтерской деятельностью. Большая их часть относится к организации «Добродом», центр которой базируется в Улан-Удэ.
— Безусловно, это очень важное и нужное направление. Еще пандемийный, 2020 год показал, что у нас очень активная молодежь, в целом активный народ, готовый откликнуться на призыв тех, кто нуждается в поддержке. Знакомым, малознакомым, друзьям, родственникам и вообще просто незнакомым людям волонтеры готовы помогать и помогают. Также сегодня активно оказывается отдельная помощь семьям участников специальной военной операции: по расколке дров и по какимто хозяйственным, бытовым нуждам, сбору гуманитарной помощи. Наши волонтеры трудятся во всех районах республики, — обратил внимание Иван Козырев.
Большую помощь работе волонтерских центров оказывают общественные организации, такие как территориальные общественные самоуправления.
— Бурятия в числе лидеров Российской Федерации по ТОСовскому движению. Наши ТОСы не стоят в стороне — занимаются и сбором гуманитарной помощи, и пошивом снаряжения, и разные другие вещи собирают и передают в наш центр поддержки, — перечислил министр.
Рядом «Старший брат»
К другим направлениям: в Бурятии очень хорошо себя зарекомендовал проект «Старший брат», его запустили в 2021 году. Суть — по желанию подростка, состоящего на профилактическом учете (и его родителей), за ним закрепляется взрослый наставник. Взрослый находит контакт с ребенком, вовлекает его в общественные полезные мероприятия, конкурсы, спартакиады, помогает преодолеть заблуждения, выстроить новый взгляд на мир. Среди «братьев» — активисты молодежных объединений, специалисты органов системы профилактики, кураторы, классные руководители, дворовые инструкторы, спортсмены, представители военнопатриотических организаций и т. д.
— В проекте взрослые становятся «старшими братьями» для детей, которые попали на учет либо под надзор комиссии по делам несовершеннолетних. Ну, как правило, мы все прекрасно понимаем, что часто это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и они зачастую совершали какието поступки не от хорошей жизни. Таким детям надо помочь, направить, как старший брат, — отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии.
Как отметил Иван Козырев, в проекте «Старший брат» задействовано более 60 наставников. Он имеет положительный эффект в сфере профилактики нарушений. На сегодня более 90 детей находятся под кураторством «старших братьев», значительная часть из них показывает положительную динамику.
— Многие дети сняты с профилактического учета в связи с улучшением поведения. В этом году впервые прошел слет старших братьев, где наши «старшие братья» обменялись практиками, опытом, обсудили, как надо работать с детьми, а также получили новые полезные навыки, — рассказал Иван Козырев.
«Труд бьет талант»
Как сообщал «Номер один», следующий, 2024 год в УланУдэ объявили Годом общественных и гражданских инициатив, и у молодежных объединений появится больше возможностей для реализации своих идей. Кроме того, по поручению главы Бурятии с 1 января 2024 года всем представителям добровольческих и некоммерческих структур будут оказывать помощь в составлении заявок на гранты.
В целом можно резюмировать, что 2023 год прошел плодотворно сразу в нескольких направлениях министерства. В преддверии Нового года министр спорта и молодежной политики обратился к спортсменам, а также ко всем жителям Бурятии.
— Спортсменам я хочу пожелать упорства, настойчивости и веры в себя. Думаю, это самое главное. Все известные спортсмены, которые добились высоких спортивных результатов — они прекрасно знают, что всегда труд бьет талант. Поэтому те, кто больше трудится, кто больше пашет в зале, они в конечном итоге и побеждают! Невозможно стать чемпионом без большогобольшого труда и без огромного объема работы. Нет никаких секретов: невозможно съесть какуюто таблетку и резко стать чемпионом. Для этого нужно очень много трудиться. Поэтому упорство, настойчивость, вера в себя это то, что позволяет и поможет нашим спортсменам завоевать самые высокие мировые чемпионаты. В целом, конечно, хотелось бы пожелать всем жителям Бурятии заниматься физической культурой, не забывать про себя и вообще в любое свободное время уделять время спорту, выделять время самому себе, делать таким образом вклад в свое будущее! — пожелал Иван Козырев.
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