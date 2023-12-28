Спорт 28.12.2023 в 13:15

В столице Бурятии появился горнолыжный курорт

Место активного отдыха открыли на горе Орлиная
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Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии появился горнолыжный курорт

Комплекс, где смогут кататься как новички, так и профессионалы, возвели на горе Орлиная в мкрн Верхняя Березовка. Открытие первого этапа строительства состоялось 27 декабря.

Построены три трассы для катания - основная, учебная и трасса экстрим-парка, а также подъемники, сервисный центр. Обустроены площадки под автостоянку, для накопления снега. Приобретено 120 комплектов сноубордов и лыж, до 100 единиц планируют закупить дополнительно. Такое количество снаряжения и мощность подъемника полностью обеспечит пропускную способность. Мощность подъемника рассчитана на 500 человек в час, сообщили в администрации города.

Кроме того, обустроили временный проезд до горнолыжного комплекса и провели электроснабжение.



Остальные объекты – пункты питания, тюбинговая трасса, дополнительные подъемники, система оснежения склонов, горнолыжные трассы для проведения соревнований международного уровня, и другое будут возводиться до 2025 года включительно. Посетители смогут кататься здесь уже с 1 января 2024 года как на своем снаряжении, так и взяв на прокат.

Проект реализуется благодаря частному инвестору Дмитрию Ильдерову при поддержке Фонда развития Улан-Удэ. Инвестиции в строительство составят 12 млн рублей.


Фото: администрация г. Улан-Удэ

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