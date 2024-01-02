Спорт 02.01.2024 в 15:40

В Улан-Удэ дебютирует самая молодая футбольная команда мира

ФК «Минск» примет участие в кубке про мини-футболу
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ дебютирует самая молодая футбольная команда мира

ФК «Минск» впервые примет участие в кубке Улан-Удэ по мини-футболу, который пройдет в Бурятии с 4 по 8 января (Возрастное ограничение 6+). Минский клуб играет в Высшей лиге чемпионата Беларуси и в этом сезоне идет на 4 месте.

Главный тренер - Александр Черник. Самым опытным игроком в команде является 41-летний Александр Ольшевский.

«Футбольный клуб «Минск» в этом сезоне стал самой молодой командой из 851 клуба (было изучено 53 мировые лиги) в рейтинге Международного центра спортивных исследований (CIES). Такое событие мирового масштаба случилось в истории нашего клуба впервые за все годы существования мужской команды. В 2023 году почти весь основной состав «горожан» принимал участия в международных соревнования под эгидой УЕФА в составе молодежной и юношеских сборных Беларуси»,

 - сообщает сайт клуба.

В ФК "Минск" более 1000 человек - футболисты мужской и женской команд высшей лиги, юные игроки академии, тренеры, администрация.





Фото: администрация Улан-Удэ
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