В Улан-Удэ дебютирует самая молодая футбольная команда мира

ФК «Минск» впервые примет участие в кубке Улан-Удэ по мини-футболу, который пройдет в Бурятии с 4 по 8 января (Возрастное ограничение 6+). Минский клуб играет в Высшей лиге чемпионата Беларуси и в этом сезоне идет на 4 месте.

Главный тренер - Александр Черник. Самым опытным игроком в команде является 41-летний Александр Ольшевский.

«Футбольный клуб «Минск» в этом сезоне стал самой молодой командой из 851 клуба (было изучено 53 мировые лиги) в рейтинге Международного центра спортивных исследований (CIES). Такое событие мирового масштаба случилось в истории нашего клуба впервые за все годы существования мужской команды. В 2023 году почти весь основной состав «горожан» принимал участия в международных соревнования под эгидой УЕФА в составе молодежной и юношеских сборных Беларуси»,

- сообщает сайт клуба.



В ФК "Минск" более 1000 человек - футболисты мужской и женской команд высшей лиги, юные игроки академии, тренеры, администрация.