Команда из Улан-Удэ победила иркутян в финале Кубка по мини-футболу

Сегодня в столице Бурятии завершился XVIII международный Кубок Улан-Удэ по мини-футболу, который проходил с 4 по 8 января. В финале сошлись команды «Улан-Удэ Сити» и «ИрАэро» из Иркутска.Начало встречи было за иркутянами. Наши футболисты пропустили два мяча и на протяжении всего матча сокращали разрыв. В итоге все решили четыре гола, которые забили наши футболисты, что называется, на одном дыхании. Итоговый счет матча составил 5:2.Третье место в турнике завоевала иркутская команда «Сервико».Напомним, всего в соревнованиях приняли участие 20 команд, в том числе из Китая, Монголии и Беларуси. Места распределились следующим образом:1. «Улан-Удэ Сити» (Улан-Удэ)2. «ИрАэро» (Иркутск)3. «Сервико» (Иркутск)4. «БайкалАвтоТрак» (Улан-Удэ)5. «Гвардеец» (Донецк)6. «Гранд-Байкал» Ангарск7. «Волат» (Хабаровск)8. «Минск» (Беларусь)9. «Байкал-97» (Иркутск)10. «СтройПроектСервис» (Иркутск)11. «Аян» (Чита)12. «Байкал-Групп» (Иркутск)13. «Pit-Stop» (Братск)14. «U-23» (Монголия)15. «36-я армия» (Улан-Удэ)16. «ИрАэро-м» (Иркутск)17. «Мажалык-ОПТИ» (Кызыл)18. «Deren» (Монголия)19. «Спартак» (Чита)20. «Маньчжурия» (Китай)Фото: «Номер один»