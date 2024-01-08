Спорт 08.01.2024 в 18:29
Команда из Улан-Удэ победила иркутян в финале Кубка по мини-футболу
Итоговый счет матча составил 5:2
Текст: Дмитрий Родионов
Сегодня в столице Бурятии завершился XVIII международный Кубок Улан-Удэ по мини-футболу, который проходил с 4 по 8 января. В финале сошлись команды «Улан-Удэ Сити» и «ИрАэро» из Иркутска.
Начало встречи было за иркутянами. Наши футболисты пропустили два мяча и на протяжении всего матча сокращали разрыв. В итоге все решили четыре гола, которые забили наши футболисты, что называется, на одном дыхании. Итоговый счет матча составил 5:2.
Третье место в турнике завоевала иркутская команда «Сервико».
Напомним, всего в соревнованиях приняли участие 20 команд, в том числе из Китая, Монголии и Беларуси. Места распределились следующим образом:
1. «Улан-Удэ Сити» (Улан-Удэ)
2. «ИрАэро» (Иркутск)
3. «Сервико» (Иркутск)
4. «БайкалАвтоТрак» (Улан-Удэ)
5. «Гвардеец» (Донецк)
6. «Гранд-Байкал» Ангарск
7. «Волат» (Хабаровск)
8. «Минск» (Беларусь)
9. «Байкал-97» (Иркутск)
10. «СтройПроектСервис» (Иркутск)
11. «Аян» (Чита)
12. «Байкал-Групп» (Иркутск)
13. «Pit-Stop» (Братск)
14. «U-23» (Монголия)
15. «36-я армия» (Улан-Удэ)
16. «ИрАэро-м» (Иркутск)
17. «Мажалык-ОПТИ» (Кызыл)
18. «Deren» (Монголия)
19. «Спартак» (Чита)
20. «Маньчжурия» (Китай)
Фото: «Номер один»
Начало встречи было за иркутянами. Наши футболисты пропустили два мяча и на протяжении всего матча сокращали разрыв. В итоге все решили четыре гола, которые забили наши футболисты, что называется, на одном дыхании. Итоговый счет матча составил 5:2.
Третье место в турнике завоевала иркутская команда «Сервико».
Напомним, всего в соревнованиях приняли участие 20 команд, в том числе из Китая, Монголии и Беларуси. Места распределились следующим образом:
1. «Улан-Удэ Сити» (Улан-Удэ)
2. «ИрАэро» (Иркутск)
3. «Сервико» (Иркутск)
4. «БайкалАвтоТрак» (Улан-Удэ)
5. «Гвардеец» (Донецк)
6. «Гранд-Байкал» Ангарск
7. «Волат» (Хабаровск)
8. «Минск» (Беларусь)
9. «Байкал-97» (Иркутск)
10. «СтройПроектСервис» (Иркутск)
11. «Аян» (Чита)
12. «Байкал-Групп» (Иркутск)
13. «Pit-Stop» (Братск)
14. «U-23» (Монголия)
15. «36-я армия» (Улан-Удэ)
16. «ИрАэро-м» (Иркутск)
17. «Мажалык-ОПТИ» (Кызыл)
18. «Deren» (Монголия)
19. «Спартак» (Чита)
20. «Маньчжурия» (Китай)
Фото: «Номер один»
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