Спорт 22.01.2024 в 13:31

Дацаны Бурятии проведут между собой борцовский турнир

Соревнование пройдет в двух категориях - среди юношей и среди мужчин
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Текст: Петр Санжиев
Дацаны Бурятии проведут между собой борцовский турнир
27 января в улан-удэнском КСК в четырнадцатый раз состоится первенство Улан-Удэ по бурятской борьбе. Но традиционно в нем примут участие только команды от буддийских дацанов. Ожидается около 800 участников. В основном, это будут юноши - 650 человек. Церемония открытия пройдет в 12 часов. Для зрителей вход бесплатный.

Участники спортивного состязания должны иметь допуск от врача, а также два кушака, красный и синий. Помимо команд от дацанов Республики Бурятия, на ковер выйдут команды из Иркутской области и Забайкальского края. Победители получат медали, дипломы и хадаки.

Взвешивание участников состоится 26 января.

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Фото: Номер один
Теги
борьба дацан

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