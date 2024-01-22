Дацаны Бурятии проведут между собой борцовский турнир

27 января в улан-удэнском КСК в четырнадцатый раз состоится первенство Улан-Удэ по бурятской борьбе. Но традиционно в нем примут участие только команды от буддийских дацанов. Ожидается около 800 участников. В основном, это будут юноши - 650 человек. Церемония открытия пройдет в 12 часов. Для зрителей вход бесплатный.Участники спортивного состязания должны иметь допуск от врача, а также два кушака, красный и синий. Помимо команд от дацанов Республики Бурятия, на ковер выйдут команды из Иркутской области и Забайкальского края. Победители получат медали, дипломы и хадаки.Взвешивание участников состоится 26 января.