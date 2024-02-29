Спорт 29.02.2024 в 14:43

На Байкале установили рекорд страны

Спортсменка Мария Ольшевская нырнула в одном купальнике на 40 метров
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Текст: Макар Захаров
На Байкале установили рекорд страны

Именитая Мария Ольшевская, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса за самую долгую задержку дыхания в ледяной воде, смогла «уйти на глубину». Спортсменка погрузилась в озеро Байкал без спецодежды.

Напомним, фридайвинг представляет собой подводное погружение c задержкой дыхания, без использования дополнительного инвентаря. Например, акваланга (автономного ранцевого аппарата, позволяющего человеку дышать под водой воздухом, который находится в баллонах, закрепленных за спиной пловца. - Прим. ред.).

«От дайвинга он отличается отсутствием баллонов с дыхательной смесью. Мы полагаемся исключительно на ресурсы своего тела. Делаем вдох и погружаемся. Настолько, насколько нам позволит организм»,

- объясняла ранее Мария Ольшевская.
Мария занимается фридайвингом 11 лет. За эти годы она попала в Книгу рекордов Гиннесса, задержав дыхание в ледяной воде без гидрокостюма на четыре минуты и 17 секунд. Установила национальные рекорды по нырянию в длину в раздельных ластах и в моноласте (240 метров - по версии Федерации подводного спорта России, а также 220 метров - по версии Федерации фридайвинга. - Прим. ред.). И стала мастером-инструктором международной ассоциации развития апноэ.

«Я знаю, что в глубину без гидрокостюма Байкал еще никто не покорял. Особенно в такое время года», 

- Мария Ольшевская.
Мария стала первой женщиной, сумевшей покорить Байкал с официальным зачетом. Она установила рекорд по дисциплине CWTB (погружение с постоянным весом в раздельных ластах. - Прим. ред).

Стоит отметить, что особенность погружения заключалась в том, что оно происходило в одном купальнике, а не в гидрокостюме. То, что сделала Мария Ольшевская можно охарактеризовать как фридайвинг на стыке зимнего плавания. А это получается сразу два экстремальных вида спорта в одном. Она погрузилась в озеро Байкал без спецодежды на 40 метров и провела под водой 1 минуту и 20 секунд.


Фото: скриншот видео 

Теги
Байкал рекорд фридайвинг

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