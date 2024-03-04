В Улан-Удэ пройдет благотворительный фестиваль боевых искусств

В столице Бурятии состоится третий фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств. Можно будет увидеть самые разные виды - сумо, боевое самбо, тхэквондо и др. Участники - мужчины, но будет и один женский бой.Спортивное мероприятие намечено провести 9 марта в 15 часов на площадке ФСК. Цена билета всего 100 рублей, а собранные от продажи средства направят на поддержку земляков, которые принимают участие в спецоперации. На церемонию открытия тоже приглашены участники СВО. Двадцать спортивных федераций проведут показательные выступления, также запланировано 11 боев.Своих представителей на фестиваль направят шесть регионов России и несколько зарубежных стран, таких как Южная Корея, Монголия, КНР и др. Фанаты спорта смогут увидеть участников фестиваля накануне - 8 марта в 18 часов в ТЦ «Форум».Бурятию на фестивале представят известные в республике спортсмены. Так, Федор Балтуев проведет схватку с представителем Южной Кореи.Возрастное ограничение: 6+Фото: «Номер один»