Спорт 04.03.2024 в 12:14
В Улан-Удэ пройдет благотворительный фестиваль боевых искусств
Деньги от продажи билетов пойдут на поддержку участников спецоперации из Бурятии
Текст: Петр Санжиев
В столице Бурятии состоится третий фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств. Можно будет увидеть самые разные виды - сумо, боевое самбо, тхэквондо и др. Участники - мужчины, но будет и один женский бой.
Спортивное мероприятие намечено провести 9 марта в 15 часов на площадке ФСК. Цена билета всего 100 рублей, а собранные от продажи средства направят на поддержку земляков, которые принимают участие в спецоперации. На церемонию открытия тоже приглашены участники СВО. Двадцать спортивных федераций проведут показательные выступления, также запланировано 11 боев.
Своих представителей на фестиваль направят шесть регионов России и несколько зарубежных стран, таких как Южная Корея, Монголия, КНР и др. Фанаты спорта смогут увидеть участников фестиваля накануне - 8 марта в 18 часов в ТЦ «Форум».
Бурятию на фестивале представят известные в республике спортсмены. Так, Федор Балтуев проведет схватку с представителем Южной Кореи.
Возрастное ограничение: 6+
Фото: «Номер один»
Спортивное мероприятие намечено провести 9 марта в 15 часов на площадке ФСК. Цена билета всего 100 рублей, а собранные от продажи средства направят на поддержку земляков, которые принимают участие в спецоперации. На церемонию открытия тоже приглашены участники СВО. Двадцать спортивных федераций проведут показательные выступления, также запланировано 11 боев.
Своих представителей на фестиваль направят шесть регионов России и несколько зарубежных стран, таких как Южная Корея, Монголия, КНР и др. Фанаты спорта смогут увидеть участников фестиваля накануне - 8 марта в 18 часов в ТЦ «Форум».
Бурятию на фестивале представят известные в республике спортсмены. Так, Федор Балтуев проведет схватку с представителем Южной Кореи.
Возрастное ограничение: 6+
Фото: «Номер один»
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